La borrasca Claudia traerá lluvias y descenso de temperaturas a Castilla-La Mancha y gran parte de España este fin de semana

La borrasca Claudia dejará lluvias generalizadas en Castilla-La Mancha durante el fin de semana, con precipitaciones que podrían ser localmente intensas, especialmente en las zonas del norte y oeste de la comunidad. Según José Antonio Maldonado, director de Meteorología de Meteored, la región experimentará ... además un descenso notable de las temperaturas, en línea con lo que ocurrirá en el interior y noroeste de España.

Mañana viernes, la borrasca permanecerá prácticamente estacionaria, provocando precipitaciones generalizadas en Castilla-La Mancha y otras comunidades. Las lluvias podrían ir acompañadas de tormentas en algunas comarcas y, aunque es poco frecuente, no se descarta la presencia de algunos copos de nieve en zonas de mayor altitud. El viento soplará con fuerza en áreas elevadas, lo que podría complicar la movilidad en puntos de montaña.

El sábado, Claudia se aproximará aún más, manteniendo cielos muy nubosos y precipitaciones en gran parte de la Península. En Castilla-La Mancha, se espera que continúen los chubascos, que podrían ser tormentosos en algunas localidades. Las temperaturas descenderán de nuevo y podrían registrarse bancos de niebla matinales, especialmente en el interior de la comunidad.

La borrasca sobre España

A nivel nacional, la borrasca provocará lluvias intensas en el norte y oeste peninsular, mientras que en el litoral cantábrico y el sureste serán menos probables. Se esperan nevadas en los sistemas montañosos del norte y heladas en los Pirineos. El viento soplará con rachas fuertes del noreste en el norte peninsular y del sur y suroeste en el resto de la Península, Baleares y Canarias.

El domingo, el centro de la borrasca afectará especialmente al noroeste de Galicia, con chubascos fuertes y persistentes. En el sureste peninsular y Baleares, las lluvias serán menos intensas, y en Canarias predominará el cielo parcialmente nuboso, aunque con precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve.

Durante toda la jornada, serán frecuentes los bancos de niebla en el interior peninsular, mientras que las temperaturas diurnas subirán ligeramente y el viento girará a oeste en Galicia y el Cantábrico, manteniéndose del sur y suroeste en el resto del país.