La borrasca Claudia traerá lluvias y descenso de temperaturas a Castilla-La Mancha y gran parte de España este fin de semana

La región afrontará lluvias localmente intensas y un notable descenso de las temperaturas mientras la borrasca afectará al resto de España

En la imagen, jornada de lluvias en la ciudad de Toledo ABC

ABC

Toledo

La borrasca Claudia dejará lluvias generalizadas en Castilla-La Mancha durante el fin de semana, con precipitaciones que podrían ser localmente intensas, especialmente en las zonas del norte y oeste de la comunidad. Según José Antonio Maldonado, director de Meteorología de Meteored, la región experimentará ... además un descenso notable de las temperaturas, en línea con lo que ocurrirá en el interior y noroeste de España.

