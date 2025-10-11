Suscribete a
Bolaños rechaza lecciones del PP en sanidad pública: «Recortaron, paralizaron hospitales y despidieron profesionales»

Ha calificado de «vergonzoso» que el mismo partido que «desmanteló la sanidad pública» quiera convertirse en el defensor de la misma

José Manuel Bolaños
José Manuel Bolaños ABC

ABC

El secretario de organización del PSOE provincial de Ciudad Real y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, José Manuel Bolaños ha recordado hoy al PP que «quién en su día recortó, paralizó y despidió a profesionales de la sanidad pública» no puede venir hoy « ... a dar lecciones» porque fueron ellos los que dejaron la sanidad «en los huesos».

