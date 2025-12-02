Suscribete a
ABC Premium

El BOE publica la adhesión de Toledo al Sistema VioGén de protección de víctimas de violencia machista

Milagros Tolón destaca la importancia de VioGén y del teléfono 016 como herramientas clave para la protección de las mujeres

El Ministerio del Interior ratifica el convenio VioGén con Toledo

Minuto de silencio este martes en la Delegación del Gobierno de España en la región
Minuto de silencio este martes en la Delegación del Gobierno de España en la región J. G.

J. Guayerbas

Toledo

El Boletín Oficial del Estado publicaba el sábado la adhesión de la ciudad de Toledo al Sistema VioGén, un paso decisivo que permite integrar a la Policía Local en el protocolo estatal de seguimiento, coordinación y protección de víctimas de violencia machista. El acuerdo, ... firmado el pasado 11 de julio, queda así plenamente vigente y operativo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app