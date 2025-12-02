El BOE publica la adhesión de Toledo al Sistema VioGén de protección de víctimas de violencia machista

El Boletín Oficial del Estado publicaba el sábado la adhesión de la ciudad de Toledo al Sistema VioGén, un paso decisivo que permite integrar a la Policía Local en el protocolo estatal de seguimiento, coordinación y protección de víctimas de violencia machista. El acuerdo, ... firmado el pasado 11 de julio, queda así plenamente vigente y operativo.

Este avance institucional se ha conocido en una jornada marcada por el minuto de silencio celebrado en la sede provisional de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, en la plaza de San Vicente de la capital regional, en memoria de la víctima número 41 de violencia de género en lo que va de año: una mujer de 45 años asesinada presuntamente por su pareja en Madrid.

Teléfono 016

Tras el acto, la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha subrayado que herramientas como VioGén son esenciales para avanzar en la protección y acompañamiento de las mujeres que sufren maltrato. «Tenemos que seguir trabajando para que esta lacra tan grave se pueda ir minimizando», ha reivindicado.

Tolón ha insistido en que la lucha contra la violencia machista no puede limitarse a fechas señaladas como el 25 de noviembre, sino que debe sostenerse durante los 365 días del año. Ha puesto el acento en la necesidad de visibilizar la violencia y en la importancia de que el entorno de las víctimas —familiares, amistades o personas cercanas— dé el paso de denunciar sin miedo. «Tenemos un teléfono que es el 016», ha recordado, subrayando que las administraciones deben facilitar todos los medios disponibles.

Pacto de Estado contra la Violencia de Género

La delegada también ha mencionado los más de 1.500 millones de euros consignados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para los próximos años, destinados a reforzar los recursos económicos y humanos, especialmente la labor de las profesionales que trabajan las 24 horas en los centros de la mujer.

Con emoción contenida, Tolón ha recordado que cada asesinato es una tragedia que trasciende la estadística. «No es un número. Es una mujer muerta; es una madre que se queda sin hija, una hermana sin hermana, hijos que se quedan sin madre. Es un drama para la familia y para la sociedad», ha lamentado.