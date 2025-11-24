Bienestar Social presenta para 2026 un «presupuesto histórico» con 953 millones de euros

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social para 2026 asciende a 953,11 millones de euros, lo que supone 40,9 millones más con respecto a 2025. «Es el mayor presupuesto de la historia, continuando con una línea de crecimiento, progreso y fortalecimiento ... del Estado del Bienestar en Castilla-La Mancha».

Así lo ha subrayado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García-Torijano en la rueda de prensa previa al inicio de su comparecencia en las Comisión de Presupuestos de las Cortes regionales, donde ha destacado que, con estas cuentas, se destinarán 2,6 millones de euros diarios a atender a las personas desde la consejería.

«Son unos presupuestos reales, equilibrados, prudentes y sostenibles, que aseguran atención sólida y estable al tiempo que seguimos ejecutando los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia«, ha recalcado mientras añadía que se están desarrollando infraestructuras, servicios y proyectos en colaboración con entidades, ayuntamientos y diputaciones. «Castilla-La Mancha es una de las comunidades que mejor está ejecutando estos fondos, gestionando ya 130,4 millones de euros, ampliables hasta 160,5 millones con fondos propios».

En estos Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2026, el 72% se destinará a políticas sociales y de inversión, lo que demuestra cuáles son nuestras prioridades. «Además, contamos con una gran noticia: el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que ya ha recibido luz verde en el Congreso de los Diputados. Este estatuto blindará por ley el Estado del Bienestar. Hoy vivimos un momento de sobresaliente estabilidad política y presupuestaria». ha afirmado.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de 2025, a fecha 30 de septiembre hemos ejecutado el 82,4%, lo que supone 765,8 millones de euros, dos puntos porcentuales más que el año anterior en estas mismas fechas. Puede que este dato no genere titulares, pero es clave para garantizar el desarrollo de programas, recursos y servicios, y para cumplir con los compromisos del gobierno.

La consejera ha subrayado que «este presupuesto refleja nuestra voluntad de reducir desigualdades y apoyar a los colectivos más vulnerables: mayores, personas con discapacidad, infancia, adolescencia, dependencia e inclusión sociolaboral. Destinamos 2,6 millones de euros diarios a atender a las personas desde la Consejería».

En cuanto a las infraestructuras que finalizarán el próximo año, la consejera ha destacado que se pondrán marcha siete nuevas residencias, con 700 plazas adicionales, reforzando la atención en zonas rurales. También se inaugurará la residencia de Elche de la Sierra y se finalizarán obras en Tarancón, Solana del Pino, Villagarcía del Llano y Ontur, entre otros. Además se ampliarán las viviendas para mayores con servicio nocturno, y en discapacidad se impulsarán centros de día y viviendas con apoyos en Torrijos, Alcaraz, Motilla y Guadalajara, así como el nuevo Centro TEA de Orgaz, «pionero en toda la región».

En el apartado de servicios se continuará reforzando la teleasistencia pública avanzada. «Un sistema proactivo, inteligente y universal que ya llega a más de 84.000 personas, y que seguiremos integrando con otros servicios domiciliarios».

El programa SEPA Mejórate, de prevención de la dependencia, crecerá en plazas y cobertura territorial, garantizando su llegada a zonas rurales y de baja densidad. La Ayuda a Domicilio superará los 5,5 millones de horas, llegando a 37.000 beneficiarios, favoreciendo así la permanencia en el hogar.

«También reforzaremos también programas para jóvenes, acogimiento familiar y transición a la vida adulta, así como la Atención Temprana, que ya alcanza más de 8.000 niños en 70 centros, con una inversión de 12 millones de euros, sin listas de espera y universal».

En cuanto a discapacidad, García-Torijano ha explicado que se presta servicio a más de 15.000 personas en 383 recursos, y en dependencia se alcanzan las 120.000 prestaciones. «Es un orgullo haber pasado de un suspenso en 2015 a ser líderes nacionales en gestión de la dependencia».

En este sentido, ha afirmado que en 2026 se invertirán 692,2 millones de euros en dependencia, «casi el doble que cuando llegó este gobierno, resolviendo expedientes en 167 días, frente a los 350 de media nacional». En su hoja de ruta, también figura la apuesta por la lucha contra la soledad no deseada y el impulso del envejecimiento activo, centros de mayores y servicios complementarios como el transporte sensible a la demanda.

Por último, ha destacado que se trata de un «presupuesto histórico, con nuevas infraestructuras, servicios innovadores, mayor accesibilidad y un refuerzo decidido de los programas esenciales para continuar ampliando la red de bienestar social en Castilla-La Mancha».