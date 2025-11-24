Suscribete a
ABC Premium

Bienestar Social presenta para 2026 un «presupuesto histórico» con 953 millones de euros

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano asegura que al día se destinan 2,6 millones a atender a las personas desde la consejería

Bárbara García Torijano
Bárbara García Torijano ABC
E. Bustos

E. Bustos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social para 2026 asciende a 953,11 millones de euros, lo que supone 40,9 millones más con respecto a 2025. «Es el mayor presupuesto de la historia, continuando con una línea de crecimiento, progreso y fortalecimiento ... del Estado del Bienestar en Castilla-La Mancha».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app