Bellido tacha de «vergüenza» la crisis del PSOE y exige más explicaciones

El secretario general del PSOE en la provincia de Guadalajara y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha pronunciado sobre el escándalo en que vive inmerso el PSOE nacional tras la dimisión del número dos del partido, el secretario de Organización, Santos Cerdán, por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales a empresas, según un informe de la UCO hecho público el pasado viernes.

«Es una verdadera vergüenza y, desde luego, faltan muchas explicaciones por dar porque nuestra militancia y nuestros representantes institucionales que llevan toda una vida trabajando, partiéndose el lomo por los demás, se lo merecen. No he pasado tanta vergüenza en estos días y espero que pronto podamos dar las suficientes explicaciones a la sociedad porque esto es absolutamente intolerable», dijo un afectado Bellido desde Guadalajara.

Hasta ahora, se trata del primer responsable del PSOE en la región que se pronuncia sobre este escándalo, además de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagos Tolón, quien este viernes manifestó sobre este turbio asunto que «nos ha caído un meteorito», aunque, a su juicio, «la reacción del PSOE ha sido rápida y contundente».

Tolón, conocida 'sanchista' desde sus tiempos de alcaldesa de Toledo, no está este fin de semana en la finca Quintos de Mora de Toledo junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como varios medios de comunicación informaron ayer, según ha sabido ABC de fuentes fidedignas.

Pablo Bellido también ha querido salir al paso de las declaraciones realizadas contra García-Page por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - en un acto celebrado en Guadalajara junto a Núñez Feijóo- subrayando que «no tiene la más mínima credibilidad al no haber expulsado a María Dolores de Cospedal, a pesar de haber aparecido grabaciones gravísimas, incluso diciendo que hay que matar a un fiscal», como se ha publicado esta misma semana.

A juicio de Bellido, el propio Núñez no sólo defiende a la que fuera secretaria general del PP nacional y presidenta del PP en Castilla-La Mancha, sino que la considera su «referente», lo que, por tanto, «le desacredita». El presidente de las Cortes regionales asistió a la Asamblea de la Agrupación Local del PSOE de Azuqueca, donde añadió, a preguntas de los periodistas, que las palabras de Núñez «no me suelen preocupar pero particularmente menos si habla de corrupción porque tendría mucho más que callar teniendo en cuenta de dónde viene».

No obstante, ha insistido en la importancia de que el PSOE esté a la altura de lo que se espera como organización política. «El Partido Popular no expulsa y nosotros sí, pero el umbral tiene que estar a la altura de nuestra historia, nuestra trayectoria y nuestra tradición y a la altura de los hombres y mujeres que forman parte del PSOE y sus valores de defensa de la igualdad, la solidaridad y la justicia social». El secretario general de PSOE Guadalajara ve el futuro con «preocupación», aunque con esperanza de que entre «todas y todas podamos volver a recuperar la confianza de la ciudadanía». «No conozco a ningún socialista que no tenga el corazón roto porque ni el PSOE ni España se merecen esto, ni los miles de militantes del Partido Socialista que son hombres y mujeres decentes que trabajan con toda la ilusión por intentar construir una sociedad mejor, con valores», añadió Bellido, quien reconoce que los principios del PSOE se basan en servir a la ciudadanía, atender a quien más lo necesita así como en defender valores como la igualdad, la justicia social y la solidaridad.

«Tenemos que ser absolutamente contundentes con la corrupción, contra el machismo, contra comportamientos indeseables dentro de un partido que tiene casi 150 años de vida y que ha escrito las páginas más brillantes de nuestra historia», ha concluido.