Bellido elogia la labor de las entidades sociales con las personas migrantes frente a quienes generan «odio y enfrentamiento»

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha aplaudido este miércoles el «esfuerzo de solidaridad» con las personas migrantes que la mayoría de la sociedad demanda y que las entidades sociales materializan con su trabajo, frente a «la generación de odio y enfrentamiento» alentada por algunas formaciones políticas.

Bellido ha realizado estas declaraciones en la Feria de Albacete, Fiesta de Interés Turístico Internacional, que ha visitado junto a la vicepresidenta primera del parlamento, Josefina Navarrete. Durante su recorrido ha hecho una parada en la tradicional Tómbola de Cáritas Diocesana en el Paseo del Recinto Ferial.

«La Feria es un espacio de diversión, convivencia y encuentro que muestra al mundo lo mejor que tenemos, sin duda un orgullo para Castilla-La Mancha», ha reivindicado. Al mismo tiempo, ha destacado que «se puede conciliar la alegría de pasarlo bien en la Feria con la alegría de servir a los demás y de construir un mundo mejor, donde todo el mundo quepa».

El presidente de las Cortes ha elogiado la labor de las entidades sociales que «acogen a los más necesitados, a las personas más vulnerables porque desgraciadamente la vida les ha ido mal por diferentes circunstancias». Y ha recordado la necesidad de tener presentes a quienes sufren «por culpa de las guerras, de las matanzas y masacres como las que se están produciendo en Gaza, en Ucrania y en tantos otros lugares del mundo», así como a quienes migran en busca de una vida mejor, incluidos los menores no acompañados.

En este sentido, ha contrapuesto «el esfuerzo de solidaridad que la inmensa mayoría de nuestro país quiere hacer y que, en cambio, ponen en peligro unos pocos con su generación de odio y enfrentamiento».

Bellido ha trasladado al secretario general de Cáritas Albacete, Antonio García, su felicitación por el desarrollo de la Tómbola, que cumple su 73 edición y ha puesto en venta más de 730.000 boletos.