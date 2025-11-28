Suscribete a
Bellido destaca la importancia de reconocer a figuras femeninas de la historia como María Pacheco

El presidente de las Cortes subraya la importancia de visibilizar mujeres que exigieron mayor participación al Rey en tiempos de la revuelta comunera

Toledo hace justicia a su historia: comienza la instalación de la escultura de María Pacheco frente al Alcázar

Ya se ha instalado el pedestal para la escultura
Toledo

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha mostrado confiado en que la instalación de la escultura en homenaje a María Pacheco frente al Alcázar de Toledo sirva para conocer su figura, «que quizá haya sido opacada frente a ... los héroes de la batalla de Villalar».

