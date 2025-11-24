Suscribete a
ABC Premium

José Lara: La belleza de lo nuestro y un toque manchego

Donde el viento huele a vendimia, ahí se encuentra José Lara y su particular forma de ver el mundo. Una visión que comparte en cada proyecto artístico que bebe de la tradición

Publicada la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la actividad cultural en áreas rurales de Castilla-La Mancha

'Grumetes', nuevo proyecto creativo y manchego de José Lara
'Grumetes', nuevo proyecto creativo y manchego de José Lara J. LARA

Javier Guayerbas

Toledo

Autodidacta y profundamente manchego. José Lara, vinculado a Villarrubia de los Ojos, su pueblo, vive y trabaja en Madrid como auxiliar de enfermería, pero su universo creativo sigue teniendo el olor de las vendimias, el sonido de las seguidillas y la luz que choca con ... el blanco de los molinos encalados. Aunque su profesión poco tiene que ver con las artes, su imaginario estético —pulido, sorprendente, lleno de símbolos y referencias íntimas— ha conquistado las redes sociales a través de proyectos en los que fusiona tradición, contemporaneidad y orgullo rural.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app