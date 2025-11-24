José Lara: La belleza de lo nuestro y un toque manchego

Autodidacta y profundamente manchego. José Lara, vinculado a Villarrubia de los Ojos, su pueblo, vive y trabaja en Madrid como auxiliar de enfermería, pero su universo creativo sigue teniendo el olor de las vendimias, el sonido de las seguidillas y la luz que choca con ... el blanco de los molinos encalados. Aunque su profesión poco tiene que ver con las artes, su imaginario estético —pulido, sorprendente, lleno de símbolos y referencias íntimas— ha conquistado las redes sociales a través de proyectos en los que fusiona tradición, contemporaneidad y orgullo rural.

Su discurso es tan firme como luminoso. «Lo nuestro es un tesoro», repite con una voz que transmite amor por la raíz y por el pueblo, y eso en su obra se nota. Sus reinterpretaciones costumbristas, sus guiños al folclore manchego y sus homenajes a la vida cotidiana construyen una narrativa tan personal como universal, que reivindica que lo clásico también puede ser actual, vibrante y profundamente artístico.

José se formó académica y vitalmente en Villarrubia de los Ojos. Su creatividad, sin embargo, no salió de ninguna escuela de arte: nació en casa, entre conversaciones familiares, recuerdos de su bisabuela y tardes en el campo.

«Nunca estudié Bellas Artes, ni diseño, ni maquillaje. Todo lo hago de forma autodidacta», afirma. En su discurso aparece una idea clave, y es que lo rural no es lo antiguo, ni lo que queda atrás. Para José, lo rural es movimiento, estética, identidad y fuerza cultural. Por eso reivindica un planteamiento rompedor, que no es otro que refrescar lo clásico, reinterpretarlo y elevarlo a un plano contemporáneo.

Curiosidad por el arte

«Desde chiquitito sentía curiosidad por cómo se vivía antes. Quería entender las fiestas, las palabras, las creencias. Conocer lo nuestro». Ese 'lo nuestro' es el eje de todo su trabajo. De su infancia recuerda las vendimias, el lenguaje particular del pueblo y esa sensación íntima, y tan manchega, de pertenecer a un lugar que marca para siempre.

Habla del acento con una pasión poco habitual. «Conservar el acento es conservar la cultura» y dice que las palabras que podrían sonar extrañas a oídos ajenos, como grumetes, por ejemplo, para referirse a los racimos pequeños de la uva, forman parte de su poética cotidiana. Una palabra, ésta, que le ha servido para acuñar el título a su nuevo proyecto, una simbiosis entre La Mancha y Goya, siempre, bajo su mirada creativa.

En las imágenes, José Lara en diferentes proyectos artísticos en su pueblo, Villarrubia de los Ojos J. LARA

Aunque llevaba años imaginando sesiones de fotos, composiciones y escenas, no fue hasta los 20 cuando se decidió a materializar sus ideas. «Siempre pensaba en cómo sería un photoshooting. Un día me dije: ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no planeo mis ideas y las llevo a lo visual?». Ese fue el punto de inflexión, transformar un universo interior en un proyecto estético propio, lleno de referencias familiares, símbolos de su tierra y un constante diálogo entre lo tradicional y lo vanguardista.

Desde entonces, cada publicación en su cuenta de Instagram (@joselara144) es un pequeño manifiesto artístico que honra a Castilla-La Mancha desde una narrativa profundamente contemporánea. Todo está medido, pensado, construido capa a capa. «Cada personaje está cuidado al milímetro. Hay muchísimos detalles escondidos», dice. El resultado es una estética que mezcla celebración, identidad y fantasía, donde cada imagen es una historia y cada historia un homenaje.

Un abrazo a lo rural

Su proceso creativo nace en solitario, pero José no camina solo. Su familia, sus amigos y la gente del pueblo participan y colaboran en los proyectos. Esa complicidad da sentido a todo. «La gente de mi tierra siempre me da alas. Este proyecto no podía hacerlo con alguien de fuera sin antes hacerlo con la gente de mi casa. Era vital. Es un abrazo a los artistas rurales», afirma.

En su última obra involucró a varios creadores locales. Una unión que él define como «la prueba de que en la España rural hay talento y una complejidad artística enorme».

En un momento en que lo rural lucha contra los estereotipos y la despoblación, José representa una nueva sensibilidad conectada a la raíz, pero sin miedo a explorar el futuro.

Su mensaje final resume la esencia de su trabajo, «lo nuestro es un tesoro». Un tesoro que él se encarga de reinterpretar y proyectar al mundo con creatividad, luz y un profundo respeto por su gente. Un tesoro manchego, auténtico y lleno de vida.