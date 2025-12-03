El Belén Viviente de Vega del Codorno es declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Bien Inmaterial

La lista de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Castilla-La Mancha continúa creciendo con la incorporación del Belén Viviente de Vega del Codorno, que ha sido declarado BIC en la categoría de Bien Inmaterial. La declaración llega a tan solo unos días ... de que esta representación vuelva a celebrarse, reafirmándose como la más antigua de la región.

Así lo ha anunciado la consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, quien ha recordado que este Belén Viviente, ya reconocido como Fiesta de Interés Turístico Regional, es también la tercera representación más longeva de España, celebrándose de forma ininterrumpida desde 1967.

«Se desarrolla en un escenario único, la Gruta Natural de Vega del Codorno, en plena Serranía conquense, lo que dota a la representación de un carácter singular y profundamente arraigado», ha destacado Padilla.

Una tradición viva con más de medio siglo de historia

Cada año, el sábado anterior al 24 de diciembre, la conocida Cueva del Nacimiento se convierte en escenario de esta tradicional representación navideña en la que los vecinos y vecinas del municipio son los auténticos protagonistas.

La consejera ha explicado que en esta puesta en escena llegan a participar hasta 80 personas del pueblo, incorporando personajes bíblicos, figuras populares y oficios tradicionales que recrean con fidelidad la Natividad.

«Con este Belén Viviente, Vega del Codorno nos transporta al Belén de otra época», ha afirmado Padilla.

Tras la representación, ya en el barrio de La Cueva, tiene lugar una degustación popular de patatas asadas y vino, que refuerza el ambiente festivo y la convivencia vecinal.

Padilla subrayó que la declaración del Belén Viviente de Vega del Codorno como BIC «refuerza el compromiso del Ejecutivo con la preservación del legado histórico, etnográfico y cultural que caracteriza a Castilla-La Mancha».