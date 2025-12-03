Suscribete a
ABC Premium

El Belén Viviente de Vega del Codorno es declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Bien Inmaterial

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, subrayó que la declaración del Belén Viviente de Vega del Codorno como BIC «refuerza el compromiso del Ejecutivo con la preservación del legado histórico»

Imagen de archivo de una representación del Belén Viviente de Vega del Codorno
Imagen de archivo de una representación del Belén Viviente de Vega del Codorno ABC
E.Bustos

E.Bustos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La lista de Bienes de Interés Cultural (BIC) de Castilla-La Mancha continúa creciendo con la incorporación del Belén Viviente de Vega del Codorno, que ha sido declarado BIC en la categoría de Bien Inmaterial. La declaración llega a tan solo unos días ... de que esta representación vuelva a celebrarse, reafirmándose como la más antigua de la región.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app