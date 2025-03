Y Aznar hizo campaña para el PP en Cuenca, Horcajo de Santiago y Tarancón

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha pedido este viernes desde Cuenca un apoyo masivo al PP en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y en las próximas elecciones generales, porque España «necesita una mayoría sólida, no un gobierno condicionado». Aznar considera que el centro derecha «ha hecho que España prospere cuando ha estado unido, no cuando ha estado separado», así que «cuanto más fuerte sea el Gobierno de España y no dependa de nadie, mejor».

En un mitin celebrado en el Recinto Ferial 'La Hípica' con el candidato del PP a la Junta de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la candidata popular a la Alcaldía, Beatriz Jiménez, y ante más de medio millar de simpatizantes, se ha mostrado dispuesto a «ser útil» en un momento en el que la coyuntura del país «es muy difícil». Anteriormente, ha estado en Tarancón y Horcajo de Santiago con Núñez y los candidatos locales.

Estas elecciones de mayo y diciembre «son determinantes para España», porque están en juego «cambios existenciales que pueden afectar a la nación española». «El principal problema de España es el separatismo y eso es lo que está encima de la mesa», por lo que pide tener la fuerza suficiente «para conjurar los riesgos del separatismo».

Según quien fuera presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, España ha funcionado bien mientras el país ha tenido dos pilares, uno en el centro derecha «que defiende los objetivos comunes que hacen posibles los consensos», y otro en el centro izquierda, que «ha dejado de ser institucional para ser radical». Ante este panorama, el PP representa «la mayoría constitucional sólida» y el Gobierno actual «son un grupo de socialistas radicales, comunistas y antiguos terroristas de ETA». Y Sánchez «no puede ser presidente de España» sin esos apoyos.

Además, ha exigido que «quienes desafíen la soberanía española y la Constitución sean castigados con la ley en la mano», añadiendo que España «se merece gobernantes que dignifiquen las instituciones y no se dediquen a manosear». También ha pedido la derogación de leyes como la del 'solo sí es sí'.

Finalmente, cree que España necesita reformas fiscales y laborales y lamenta que «hayamos perdido la convergencia económica con Europa». «España fue bien cuando había disciplina, equilibrio y responsabilidad; cuando no se derrochaba, había superávit y se creaba más empleo que en toda la Unión Europea», ha concluido.