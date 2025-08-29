Ayudas a 220 Consistorios de Castilla-La Mancha para crear escuelas infantiles de 2 a 3 años

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica en su edición de este viernes la resolución de la convocatoria de concesión directa de subvenciones a las entidades locales de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, titulares de escuelas infantiles que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil a alumnado de 2-3 años.

De este modo, el Gobierno de Castilla-La Mancha facilita la gratuidad al alumnado de 2-3 años con ayudas a 220 entidades locales de 10.000 habitantes o menos en el primer ciclo de Educación Infantil.

Para esta medida, que ya se puso en marcha el pasado curso en municipios de menos de 2.000 habitantes, el Ejecutivo autonómico, según informa en nota de prensa, ha invertido más de ocho millones de euros para llegar a 224 escuelas infantiles en municipios de 10.000 habitantes o menos.

Por provincias del total de 220 entidades, 43 pertenecen a la provincia de Albacete; 32 a la provincia de Ciudad Real; 34 a la provincia de Cuenca; 28 a la de Guadalajara y 83 en la provincia de Toledo.

La intención del Gobierno regional es continuar progresivamente esta implantación y de cara al curso 2026/2027 poner en marcha esta gratuidad de 2-3 en escuelas infantiles de municipios de más de 10.000 habitantes.