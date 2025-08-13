Aviso amarillo en toda Castilla-La Mancha: calor moderado y riesgo de lluvias y tormentas en casi toda la región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado este miércoles la intensidad de la ola de calor en Castilla-La Mancha, sin avisos naranjas en el mapa. Todas las provincias están en nivel amarillo por altas temperaturas, pero la previsión se complica en buena parte del territorio con riesgo añadido por lluvias y tormentas.

En Ciudad Real, el aviso amarillo por calor afecta a las comarcas del Valle del Guadiana (hasta 39 grados), Montes del norte y Anchuras y La Mancha de Ciudad Real (38 grados).

En la provincia de Toledo, la alerta por calor se extiende al Valle del Tajo (39 grados), Sierra de San Vicente (36 grados), Montes de Toledo (36 grados) y La Mancha toledana (38 grados). Estas mismas zonas, salvo el Valle del Tajo, están también bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En Cuenca, se prevén 36 grados en La Mancha conquense, que además comparte aviso amarillo por tormentas con la Serranía de Cuenca, donde podrían acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Albacete, el calor alcanzará los 36 grados en La Mancha albaceteña y en Hellín y Almansa, donde también hay riesgo de tormentas. La comarca de Alcaraz y Segura suma aviso por tormentas, sin acumulaciones significativas previstas.

En Guadalajara, el riesgo por tormentas se extiende a la Serranía de Guadalajara, Parameras de Molina y Alcarria. En las dos primeras, Aemet prevé acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, además de probable granizo y vientos muy fuertes.

En el ranking de temperaturas de este martes, Almadén (Ciudad Real) volvió a situarse entre las diez estaciones más cálidas de España con 44,6 grados, liderando también las máximas de la región, seguida por Puebla de Don Rodrigo (42,9) y Oropesa (42,6).

Por otro lado, las mayores precipitaciones acumuladas ayer en Castilla-La Mancha se registraron en Salvacañete (4,2 litros por metro cuadrado), Pántano del Vado (3,2), Tembleque (3,0), Villanueva de los Infantes (2,8) y Campisábalos (2,4).