Aumenta un 3,3% el uso de energía renovable en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha está adelantando los objetivos que se marcó con un horizonte a 2030 a través del Plan Estratégico para el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha aprobado en mayo de 2022, cuto 95% de las medidas ya se han ... puesto en marcha.

Así lo ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la jornada de seguimiento del Observatorio Regional para las Energías Renovables de Castilla-La Mancha, integrado por representantes de las Consejerías de Agricultura, Economía, Educación, Fomento, Hacienda y Desarrollo Sostenible, además de vicepresidencias del Gobierno regional, un foro donde han repasado este viernes los avances y la implantación del plan en la comunidad autónoma.

«Entre los objetivos teníamos la mejora de la eficiencia energética regional, reduciendo el consumo de energía en un 35,5% en el 2030; ya hemos alcanzado una reducción del 28,97%, por lo tanto, estamos en un escenario de conseguir el objetivo», ha subrayado la consejera de Desarrollo Sostenible.

También en Castilla-La Mancha somos más eficientes desde el punto de vista del uso de la energía «y eso para nosotros también es un dato muy significativo, teniendo en cuenta que según los datos estimados últimos del uso de la energía en Castilla La Mancha indican que hemos crecido en el uso de la energía renovable un 3,3%«.

«Por lo tanto, sí tenemos mayor demanda, pero somos más eficientes en su uso, uno de los objetivos fundamentales de lo que buscamos dentro del observatorio, si hablamos de emisiones de CO2, las hemos reducido ya en un 21% con respecto a los últimos datos del año 2008», ha asegurado Gómez, quien dijo que están demostrando que la energía renovable que se está produciendo y usando en todos los sectores competitivos de la economía, permite la descarbonización para converger a ese objetivo del año 2050, que tiene que ser emitir cero CO2 a la atmósfera.

En cuanto a la producción eléctrica de carácter renovable, la alcanzada en el 2023 es de un 66,6%, que en el año 2024 se ha transformado en un 69,9%.

Y en lo que se refiere al autoconsumo, la previsión se triplica con respecto a lo que estaba previsto para el año 2023, año en el que se han alcanzado los 626 MW instalados. «En estos momentos tenemos más de 840 MW de potencia instalada ya de autoconsumo, más de 49.000 instalaciones y ya hemos superado con creces todas las previsiones que teníamos sobre la mesa, teniendo en cuenta además que incluso hemos superado las previsiones del Estado, donde ha disminuido un 30%, justo las que hemos crecido nosotros», ha afirmado la consejera.

Y ha avanzado que las medidas de acompañamiento de las comunidades energéticas añadirán un plus en la socialización de la energía. Desde el punto de vista de la ejecución de la inversión, hasta el 2023 han sido 8.400 millones de euros los que se han invertido en en el ámbito competencial del desarrollo energético, de los que un 80% son inversiones privadas.

En ese escenario y con los últimos datos de Red Eléctrica Española, la producción de energía renovable ha subido un 12,6%. «Esto supone 2,3 puntos más de lo que aumentó en el conjunto de España para el año 2024 y estamos 13 puntos por encima de la media nacional o lo que es lo mismo, Castilla-La Mancha ya se ha convertido con los datos de 2024 en la segunda región que más energía renovable aporta a la red nacional, con un 14,4%. Son avances muy importantes«, ha concluido Mercedes Gómez.