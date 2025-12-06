Herido por un arma de fogueo un joven de 21 años en Mora

Suscribete a
Sobre las 6:54 horas el joven acudió al centro de salud de Mora con heridas, afirmando que habían sido causadas por un arma falsa

Hospitalizado un hombre de 50 años herido por arma blanca tras un atraco en Talavera

Centro de Salud de Mora
Centro de Salud de Mora EP

ABC

Toledo

Efectivos sanitarios de Tembleque (Toledo) se han desplazado este sábado a Mora para atender a un joven de 21 años que presentaba heridos causadas por un arma simulada de fogueo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, ... sobre las 6:54 horas el joven acudió al centro de salud de Mora con heridas, afirmando que habían sido causadas por un arma falsa.

