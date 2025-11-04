Suscribete a
Astray (TSJ) aboga por aplicar herramientas con perspectiva de género para atender mejor a las víctimas de violencia machista

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia propone medidas como grupos de acompañamiento y apoyo psicológico en los casos de violencia machista

Castilla-La Mancha registra un aumento del 6,2% en denuncias por violencia de género en el segundo trimestre de 2025

Pilar Astray, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Pilar Astray, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha h. fraile

ABC

Toledo

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray, ha abogado por incorporar «herramientas y sistemas con perspectiva de género» en el ámbito judicial con el objetivo de mejorar el trato a las víctimas de violencia machista ... y contribuir a paliar «una desigualdad estructural de la que debemos ser conscientes».

