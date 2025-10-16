Suscribete a
EDUCACIÓN

La asociación de padres del Colegio Europa en Toledo impulsa una campaña por el buen uso del móvil entre los escolares

La AMPA lidera un movimiento para retrasar la edad de acceso al teléfono móvil hasta los 14 ó 16 años

Alumnos del colegio Europa jugando en el patio del Colegio
Carlos Martín-Fuertes

Toledo

Primero fue a escala nacional; más tarde se ha ido afianzando a escala regional y local. Se trata de varias asociaciones de padres de alumnos que han tomado cartas en el asunto y quieren armonizar un sistema de actuación para que el uso del móvil ... llegue a los niños no a una edad precoz, sino a su debido tiempo. En la capital regional, el movimiento lo está protagonizando la Asociación de Padres de Alumnos del colegio público Europa, ubicado en el barrio de Buenavista.

