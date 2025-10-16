La asociación de padres del Colegio Europa en Toledo impulsa una campaña por el buen uso del móvil entre los escolares

Primero fue a escala nacional; más tarde se ha ido afianzando a escala regional y local. Se trata de varias asociaciones de padres de alumnos que han tomado cartas en el asunto y quieren armonizar un sistema de actuación para que el uso del móvil ... llegue a los niños no a una edad precoz, sino a su debido tiempo. En la capital regional, el movimiento lo está protagonizando la Asociación de Padres de Alumnos del colegio público Europa, ubicado en el barrio de Buenavista.

Rocío Pérez Serrano, ingeniera de Caminos y madre de tres hijos en Primaria en el citado centro, preside la asociación. Ella, junto a algunas madres de la Junta Directiva, es quien principalmente está promoviendo diversas acciones para lograr su objetivo. Están convencidas de que el teléfono móvil tiene sus ventajas, pero también serios inconvenientes, sobre todo si se utiliza a edades tempranas.

«Muchos niños acceden a este elemento de comunicación bastante antes de lo deseable; algunos ya lo reciben como regalo cuando hacen la primera comunión. Pensamos que lo ideal es que lleguen a los 16 años, o como mucho, a los 14 por razones justificadas. Hemos creado una plataforma e invitado a todos los colegios públicos y concertados de la ciudad a unirse a este movimiento, organizando charlas, reuniones y solicitando ayuda al Ayuntamiento para que incluya este asunto en el programa Educa, que desarrolla con éxito la Concejalía de Educación que dirige Daniel Morcillo«, asegura Rocío Pérez.

Noticia Relacionada Educación propone un Pacto de Estado para prohibir el móvil en Primaria y Secundaria durante el horario lectivo Josefina G. Stegmann La ministra de Educación se ha reunido con los consejeros de todas las comunidades, la mayoría gobernadas por el PP, y ha puesto sobre la mesa esa propuesta que se abordará en enero

La presidenta del AMPA del Colegio Europa explica que en el centro se ha repartido un formulario para conocer la opinión de los padres al respecto y se ha interesado por él un 60%. Además, un 75% está de acuerdo en que el móvil no debe usarse hasta los 13 ó 14 años como mínimo, pues no consideran necesaria su posesión. «Sin embargo, sabemos que en realidad esa cifra no concuerda con la actitud de muchos progenitores», sostiene.