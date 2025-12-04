Suscribete a
ABC Premium

Asenjo sostiene que el paro baja «mucho menos» en Castilla-La Mancha que en las comunidades gobernadas por el PP

La diputada del PP en las Cortes regionales señala que mientras el desempleo cayó en la región en 349 personas en el mes de noviembre, en Andalucía lo hizo en 6.934 y en Madrid en 3.903

Castilla-La Mancha reduce en noviembre el desempleo en 349 personas y suma 3.205 nuevos cotizantes

Itziar Asenjo, diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha
Itziar Asenjo, diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha

ABC

Toledo

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Itziar Asenjo, ha asegurado que el paro ha descendido en Castilla-La Mancha «mucho menos que en las comunidades gobernadas por el PP». Así lo ha manifestado en Toledo, donde ha comparado los datos del desempleo ... regional con los registrados en autonomías bajo gobiernos populares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app