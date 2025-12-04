Asenjo sostiene que el paro baja «mucho menos» en Castilla-La Mancha que en las comunidades gobernadas por el PP

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Itziar Asenjo, ha asegurado que el paro ha descendido en Castilla-La Mancha «mucho menos que en las comunidades gobernadas por el PP». Así lo ha manifestado en Toledo, donde ha comparado los datos del desempleo ... regional con los registrados en autonomías bajo gobiernos populares.

«El paro baja, sí. Castilla-La Mancha registró en noviembre 117.792 desempleados, solo 349 menos que en octubre, pero es una bajada mínima porque ha bajado mucho menos que en las comunidades gobernadas por el PP», ha señalado. Asenjo ha puesto como ejemplo Andalucía, donde el paro se redujo en 6.934 personas, o Madrid, con 3.903 desempleados menos. «Este contraste demuestra que donde gobierna el PP, el empleo crece con fuerza. Mientras que donde gobierna Page, Castilla-La Mancha nos hemos quedado atrás. Y esta diferencia no es casualidad. La gestión económica del Partido Popular funciona mejor, y los datos lo demuestran».

La diputada ha mostrado además su preocupación por un fenómeno ya señalado por organizaciones empresariales como es el de la disminución del número de horas trabajadas. «El paro disminuye, pero el número de horas trabajadas es cada vez inferior. ¿Cómo puede ser que haya más personas ocupadas y el tiempo de trabajo sea menor?». A su juicio, esto afecta directamente «a la productividad» y requiere un estudio profundo por parte del Gobierno regional.

Preocupación por el paro femenino y juvenil

Asenjo ha advertido de que el desempleo entre las mujeres sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la región. En este sentido recordaba que de los 117.792 parados, 77.043 son mujeres, más del 65 % del total. En su opinión, estos datos son «inasumibles» y ha criticado que «Castilla-La Mancha siga entre las peores regiones de España en brecha laboral de género, sin que el Gobierno regional esté ofreciendo soluciones reales».

Mientras Andalucía baja el paro en casi 7.000 personas, Madrid en 3.900 y Cataluña en 3.100, Castilla-La Mancha apenas reduce 349.

Pero tranquilos, seguro que @garciapage ya está preparando otra ronda de autobombo.

Gestionar poco, pero vender humo, de 10. pic.twitter.com/T5XjptnxvK — Itziar Asenjo (@ItziarAsenjo) December 2, 2025

Sobre el desempleo juvenil, ha señalado que «aunque haya bajado en 140, continúa siendo un problema gravísimo», porque quienes acceden al mercado laboral lo hacen sobre todo en sectores estacionales o con contratos débiles «lo que impide construir un proyecto de vida estable». A ello, ha sumado que «las políticas socialistas de vivienda dirigidas a los jóvenes tampoco funcionan».

La diputada ha insistido en que la calidad del empleo no mejora al mismo ritmo que las cifras oficiales. «La bajada del paro no está mostrando una calidad en el empleo. La temporalidad y la precariedad siguen marcando nuestro mercado laboral», ha afirmado, señalando además la situación de los trabajadores fijos-discontinuos que no están trabajando y que, por ello, «no se contabilizan como desempleados».

«Los datos oficiales no recogen toda la realidad del mercado laboral de la región, ni del desempleo y ocultan la precariedad real de miles de familias», ha añadido.

Por todo ello, Asenjo ha reclamado políticas que generen empleo estable y de calidad, «no contratos de días». También ha defendido la necesidad de establecer medidas urgentes para mujeres y jóvenes, «que son los más castigados», además de incrementar el apoyo a empresas, autónomos y la inversión, «como hacen las comunidades del PP».

«Castilla-La Mancha no necesita maquillaje estadístico en los datos, sino empleo de verdad, estable y con oportunidades reales para crecer», ha zanjado.

Condena del asesinato machista de Torrijos

Itziar Asenjo también se ha referido al último asesinato machista ocurrido en Torrijos, expresando «su más firme condena» ante el suceso. «Trasladamos todo nuestro apoyo y cariño a la familia y a los allegados de la mujer asesinada. La violencia contra las mujeres es una realidad que nos golpea cada vez más fuerte y exige unidad y firmeza por parte de todos. Entendemos como no puede ser de otra manera que ninguna mujer puede vivir con miedo y desde luego, no puede ser que una mujer sea asesinada a manos de quien decía quererla», aseguraba la diputada regional del pP

Asimismo, ha reiterado el «compromiso totalmente claro y rotundo» del PP de Castilla-La Mancha en la lucha contra la violencia de género. «Defendemos la libertad, la dignidad y la seguridad de todas las mujeres y especialmente las castellanomanchegas», ha concluido