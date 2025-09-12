Asenjo (PP) alerta sobre la fragilidad del tejido empresarial de la región pese a los récords de creación de nuevas empresas

La diputada autonómica del PP-CLM, Itziar Asenjo, ha alertado este viernes sobre la fragilidad del tejido empresarial de la región pese a los records de creación de nuevas empresas ya que dichos datos esconden la falta de políticas de consolidación empresarial del Gobierno de Page.

De esta forma se ha expresado Asenjo que ha indicado que, a pesar de esos datos de creación de empresas, «la realidad es que el Gobierno de Page y el PSOE está fracasando en garantizar que estos proyectos tengan futuro», ya que cada vez son más las empresas que cierran, entran en concurso o nacen con menos respaldo financiero. Así, ha recordado que, a pesar de los buenos datos de mayo y junio de este año, otros meses como febrero registraron una caída interanual del 21,4 por ciento en la constitución de empresas, lo de que demuestra que el ritmo de emprendimiento «es inestable y depende de coyunturas puntuales», sin que además exista «una estrategia sólida de apoyo desde el ejecutivo socialista regional.

La diputada de los populares ha puesto el foco en el alto número de disoluciones empresariales, con 975 empresas cerradas en 2024 y repuntes alarmantes en 2025 como durante el mes de mayo, cuando crecieron un 308 por ciento con respecto al año anterior. Datos que, según Asenjo «son la prueba de que Page presume de cifras récord de creación, pero oculta que muchas empresas mueren al poco tiempo porque no cuentan con el respaldo, las facilidades ni el entorno adecuado para crecer en Castilla-La Mancha».

A estos datos ha sumado el aumento de los procedimientos concursales, con 258 en el año 2024, lo que supone un 22 por ciento más que en 2023, y la caída del capital medio suscrito que evidencia que los proyectos que nacen, lo hacen «con menos músculo financiero».

«En lugar de apoyar a quienes arriesgan y emprenden, Page sigue dando la espalda a autónomos, pymes y empresarios, condenando a muchos de ellos a la asfixia económica», ha criticado la diputada de los populares. Además, ha alertado de las desigualdades territoriales que existen en la región ya que «el modelo de Page y el PSOE está generando una región desequilibrada donde no se apuesta por un crecimiento homogéneo ni se aprovechan las oportunidades de cada territorio».

Finalmente, Itziar Asenjo ha lamentado que «asistimos a un momento en el que se baten récords de creación de empresas, pero también en el que se registran cierres más rápido que nunca», por lo que ha añadido que «Page presume de titulares, pero los datos le contradicen, ya que, sin políticas eficaces de consolidación empresarial, Castilla-La Mancha seguirá siendo una tierra donde muchos proyectos nacen condenados al fracaso».