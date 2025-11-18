Suscribete a
ABC Premium

agricultura

Asaja Castilla-La Mancha crea la Sectorial Regional del Pistacho para reforzar la representación y defensa de los productores

La organización agraria impulsa un nuevo órgano interno para coordinar estrategias, avanzar hacia la Interprofesional y respaldar la futura IGP del Pistacho de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha prevé la mayor cosecha de pistacho de su historia pese a una ligera revisión a la baja del 6%

La reunión de constitución de la sectorial ha estado presidida por José María Fresneda
La reunión de constitución de la sectorial ha estado presidida por José María Fresneda

ABC

Toledo

Asaja Castilla-La Mancha ha constituido la Sectorial Regional del Pistacho, un nuevo órgano interno diseñado para fortalecer la voz, la representación y la defensa de los productores en un momento clave para la organización y vertebración del sector en la región.

La ... reunión de constitución estuvo presidida por el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, quien subrayó la importancia de contar con un espacio específico para coordinar estrategias y unificar criterios en torno a un cultivo que ha adquirido un peso creciente en la agricultura regional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app