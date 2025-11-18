Asaja Castilla-La Mancha crea la Sectorial Regional del Pistacho para reforzar la representación y defensa de los productores

Asaja Castilla-La Mancha ha constituido la Sectorial Regional del Pistacho, un nuevo órgano interno diseñado para fortalecer la voz, la representación y la defensa de los productores en un momento clave para la organización y vertebración del sector en la región.

La ... reunión de constitución estuvo presidida por el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, quien subrayó la importancia de contar con un espacio específico para coordinar estrategias y unificar criterios en torno a un cultivo que ha adquirido un peso creciente en la agricultura regional.

Por su parte, el secretario general, Florencio Rodríguez, agradeció el trabajo previo que ha permitido poner en marcha la sectorial y destacó que se trata de una herramienta «imprescindible para acompañar los avances que se están negociando con la Administración regional, como la futura Interprofesional y el impulso de la IGP del Pistacho de Castilla-La Mancha». Durante la reunión se acordó por unanimidad el nombramiento de Carlos Pérez Gómez como portavoz regional, con el objetivo de liderar una representación equilibrada y garantizar una defensa sólida de los productores ante los desafíos actuales y los que se plantean a medio y largo plazo. La sectorial nace, además, alineada con los debates convocados por la Dirección General de Producción Agroalimentaria, que en los próximos días analizará la situación del cultivo y abordará cuestiones como la tramitación de la figura de calidad del pistacho, el desarrollo de la Interprofesional y otras prioridades estratégicas. En este escenario, la nueva Sectorial Regional del Pistacho definió sus principales líneas de trabajo, comprometidas con coordinar y defender los intereses del sector productor, participar en la configuración de órganos de decisión, ayudas y estrategias, impulsar acciones de promoción y asegurar que los agricultores mantengan una presencia determinante en todos los foros donde se decida el futuro del cultivo. Con esta constitución, Asaja Castilla-La Mancha refuerza su papel como referente agrario en la región y avanza en la creación de un marco estable que asegure un sector del pistacho competitivo, cohesionado y con capacidad para seguir creciendo en un mercado en expansión.

