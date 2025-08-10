'Artemandoline' deslumbra en Villanueva de los Infantes con un viaje barroco de Nápoles a Madrid

'Artemandoline' ha dedicado años a la investigación y recuperación de un repertorio para mandolina injustamente olvidado

El Claustro de Santo Domingo de la localidad ciudadrealeña de Villanueva de los Infantes se convirtió la noche del sábado en escenario de un vibrante homenaje a la música antigua con el penúltimo concierto de 'InfantesMúsica 2025'. Bajo el título De Nápoles a Madrid, el prestigioso conjunto Artemandoline ofreció un recorrido sonoro por las conexiones musicales entre el Reino de Nápoles y la Corte española, interpretado con el rigor, la sensibilidad y la energía que le han consolidado como referencia mundial en la interpretación histórica.

Fundado por Juan Carlos Muñoz y Mari Fe Pavón, 'Artemandoline' ha dedicado años a la investigación y recuperación de un repertorio para mandolina injustamente olvidado. Su objetivo es devolver a este instrumento el protagonismo original en la música barroca, combinando virtuosismo técnico, respeto por las fuentes y un espíritu comunicativo capaz de cautivar al público.

En esta ocasión, la formación contó con la participación de Manuel Muñoz (guitarra barroca), Oleguer Aymamí (violonchelo), Daniel Zapico (tiorba) y Ralf Waldner (clave), un grupo de especialistas en música antigua que aportó solidez y riqueza tímbrica al conjunto.

Programa del concierto

El programa comenzó con la Sinfonía n.º 5 de Giuseppe Antonio Brescianello, donde las mandolinas brillaron con articulación precisa y fraseo elegante. Le siguió la Sonata K89 de Domenico Scarlatti, interpretada con equilibrio entre virtuosismo y refinada expresividad.

El bloque central se adentró en la obra de Domenico Zipoli con Del Príncipe y la Retirada del emperador de los Dominicos de España, en la que las cuerdas pulsadas ofrecieron un diálogo cálido y teatral. El repertorio español barroco tuvo un papel destacado con las Marionas y Fandangos de Santiago de Murcia, de marcado sabor popular, y las danzas y variaciones de Luz y Norte de Lucas Ruiz de Ribayaz. Especialmente aplaudida fue la interpretación de las Xácaras por primer tono, en la que el conjunto desplegó un ritmo vivo y contagioso.

Como cierre, 'Artemandoline' interpretó unas intensas Folías de autor anónimo napolitano, obra de contrastes que el grupo transformó en un despliegue de energía, matices y complicidad sobre el escenario.

Aplausos

El público, que llenaba el claustro, respondió con prolongadas ovaciones, consciente de haber asistido a un encuentro único entre historia y presente, en el que la música barroca recuperó su frescura original gracias a la autenticidad de los instrumentos y la pasión de los intérpretes.

La velada recordó las palabras de Víctor Hugo: «La música expresa lo que no puede decirse y sobre lo que es imposible permanecer en silencio», un pensamiento que resonó en cada nota.

Con este recital, 'InfantesMúsica 2025' se prepara para cerrar su edición con el concierto de Yamandu Costa, que clausurará hoy un ciclo marcado por la excelencia artística, la diversidad de estilos y el compromiso con la música de calidad.