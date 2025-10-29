Artecam y el Gobierno regional colaboran para mejorar el futuro de las residencias con mejores precios

El diálogo permanente entre el Gobierno de Castilla-La mancha y el sector de las residencias ha permitido ampliar el concierto social durante dos años, 2026 y 2027, con una inversión superior a 240 millones de euros, ha indicado este miércoles la consejera de ... Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la inauguración de la jornada 'La sostenibilidad del sector residencial', organizada por la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam). Esta prórroga garantiza la estabilidad de 5.400 plazas residenciales, 480 de centro de día y cerca de 80.000 estancias temporales en la región.

La consejera ha recordado que la actualización de los precios del concierto social en los últimos tres años ha supuesto un incremento acumulado del 31 por ciento desde 2015. «Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que ha revisado y mejorado sus precios en 2025, consolidando un modelo sostenible, equilibrado y de calidad, que aporta estabilidad tanto a las personas usuarias como a los más de 5.000 profesionales del sector».

García Torijano también ha destacado el progreso alcanzado en los últimos diez años, con la recuperación de las plazas públicas «que se eliminaron en la época de Cospedal». En la actualidad, la red pública de Castilla-La mancha cuenta con más de 11.700 plazas distribuidas en 348 residencias con un 97 por ciento de ocupación, »lo cual refleja la confianza de la ciudadanía en nuestros centros residenciales», ha precisado.

En su intervención en la jornada de Artecam ha valorado la labor de los profesionales del sector residencial, a quienes ha definido como «una de las columnas vertebrales» del sistema de bienestar de Castilla-La Mancha. «La sostenibilidad también pasa por reconocer a quienes cada día cuidan de nuestras personas mayores. El sistema que queremos construir cuida a quien cuida, con empleo estable, condiciones dignas y formación continua», ha afirmado, y ha agradecido a Artecam su trabajo en favor de la mejora continua del modelo residencial, destacando la importancia de mantener espacios de diálogo y colaboración entre la administración y las entidades del sector.

Por su parte, el presidente de Artecam, Juan Carlos Vereda, ha explicado que durante la jornada han hablado del futuro del sector, de los retos que afrontan en los próximo años, tales como «intentar mejorar la financiación, los problemas con la con la contratación de personal, lograr una seguridad jurídica en la normativa con el famoso decreto Belarra», ha detallado. Y ha manifestado a la consejera su satisfacción «por el último acuerdo, con el que se ha conseguido mejorar la financiación de las plazas públicas, un golpe importante para la mejora de los precios».

Artecam reúne a casi 90 asociados, tiene 4.000 trabajadores y atienden a más de 8.000 personas.