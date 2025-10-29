Suscribete a
Artecam y el Gobierno regional colaboran para mejorar el futuro de las residencias con mejores precios

La consejera de Bienestar Social ha inaugurado este jueves en Toledo la jornada 'La sostenibilidad del sector residencial', organizada por la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam)

Se prorroga el Concierto Social para Residencias de Mayores con 240 millones hasta noviembre de 2027

Bárbara García durante su intervención en la jornada de Artecam
Mercedes Vega

Toledo

El diálogo permanente entre el Gobierno de Castilla-La mancha y el sector de las residencias ha permitido ampliar el concierto social durante dos años, 2026 y 2027, con una inversión superior a 240 millones de euros, ha indicado este miércoles la consejera de ... Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la inauguración de la jornada 'La sostenibilidad del sector residencial', organizada por la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam). Esta prórroga garantiza la estabilidad de 5.400 plazas residenciales, 480 de centro de día y cerca de 80.000 estancias temporales en la región.

