Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) renueva el suelo de caucho del área infantil del parque 'Huerta Asaura'

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha culminado la rehabilitación integral del pavimento continuo de caucho en las áreas de juegos infantiles del Parque 'Huerta Asaura', una intervención que ha supuesto una inversión de 14.520 euros. El objetivo, garantizar la seguridad de los más pequeños y mejorar la estética y durabilidad de uno de los espacios de ocio familiar más concurridos del municipio.

El concejal de Obras, José Antonio García, ha destacado que «nuestra prioridad es garantizar que los niños y niñas de Argamasilla de Calatrava puedan jugar en un entorno completamente seguro». Ha añadido que «la actuación ha consistido en una rehabilitación en profundidad que asegura la durabilidad de la instalación y, con la renovación del color y la inclusión de nuevos elementos lúdicos en el propio suelo, queremos que el parque sea un lugar más atractivo y divertido».

Los trabajos, realizados por la empresa illescana Krealia Gestión de Espacios comenzaron con una limpieza exhaustiva de la superficie mediante medios mecánicos para eliminar residuos y favorecer la adherencia de los nuevos materiales. Posteriormente, se acometieron reparaciones estructurales en las zonas más deterioradas, aplicando una nueva capa base de SBR negro reciclado y resina de poliuretano para restablecer la capacidad de amortiguación.

Gránulos de caucho tintado

Sobre esta base se extendió una capa de terminación con gránulos de caucho tintado, unificando el color y proporcionando un acabado renovado y seguro. Finalmente, se aplicó una imprimación especial que sella y protege el sistema, garantizando su cohesión y durabilidad.

Para hacer el área más atractiva, el proyecto ha incorporado nuevos elementos lúdicos y decorativos integrados en el propio pavimento, aportando un toque temático a las zonas de juego y reforzando su carácter como punto de encuentro para familias y niños.