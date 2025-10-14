Aprobado el proyecto técnico para rehabilitar los accesos peatonales en Fuente del Oro en Cuenca

La Junta Local del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el proyecto técnico de las obras de rehabilitación de los accesos peatonales en el barrio de Fuente del Oro, con un presupuesto de ejecución de 890.000 euros.

El alcalde, Darío Dolz, ha señalado ... que «son unos trabajos muy esperados en el barrio que los vecinos nos venían demandando desde hacía tiempo y que se han consensuado con el presidente y los miembros de la Asociación de Vecinos una vez que se ha encontrado la fórmula para llevarlos a cabo».

Noticia Relacionada El alcalde de Cuenca frena con su voto de calidad la comisión de investigación sobre el transporte urbano ABC La moción del PP para esclarecer la prórroga del contrato, rediseñar el sistema y crear una mesa de trabajo con vecinos y colectivos fue rechazada pese al apoyo de toda la oposición. El concejal de Movilidad se libró también de la reprobación Las actuaciones principales, previstas en cinco accesos peatonales, incluyen la eliminación de socavones, el arreglo de las piezas de adoquín o bordillos deteriorados, la implantación de criterios de accesibilidad, lijado y pintado de las barandillas y pasamanos, y colocación de barandillas donde no hay. Este órgano ha dado el visto bueno, en otro orden de cosas, al proyecto técnico para llevar a cabo la primera fase de la restauración del Convento de las Carmelitas Descalzas, sede de la Fundación Antonio Pérez, concretamente la renovación de la carpintería exterior y la adecuación de la instalación de la calefacción. Se trata de una actuación que ejecutará el Consorcio de la Ciudad de Cuenca que forma parte de una restauración global con una inversión total superior a los 850.000 euros, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Más temas:

Cuenca