Aprobado el proyecto técnico para rehabilitar los accesos peatonales en Fuente del Oro en Cuenca

Las obras tendrán un presupuesto de ejecución de 890.000 euros

Las obras que unirán la estación de AVE con el centro de Cuenca empezarán en 2026 y costarán más de 15 millones de euros

La Junta Local del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el proyecto técnico de las obras de rehabilitación de los accesos peatonales en el barrio de Fuente del Oro, con un presupuesto de ejecución de 890.000 euros.

El alcalde, Darío Dolz, ha señalado ... que «son unos trabajos muy esperados en el barrio que los vecinos nos venían demandando desde hacía tiempo y que se han consensuado con el presidente y los miembros de la Asociación de Vecinos una vez que se ha encontrado la fórmula para llevarlos a cabo».

