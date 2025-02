Encuentran los cuerpos de los seis desaparecidos en Letur que fueron arrastrados por la riada

Una semana y un día después de que una fatídica riada arrasara con todo a su paso por Letur, este pequeño pueblo albaceteño de poco más de 900 habitantes de la Sierra del Segura, llora ahora la muerte de seis de sus vecinos a los que la fuerza del agua arrastró hasta acabar con sus vidas. Este martes, poco antes de las siete de la tarde, se ha confirmado que han aparecido los dos cuerpos que faltaban de las seis personas a las que se buscaba desde el 29 de octubre, una fecha que los letureños jamás olvidarán.

De ello ha informado una vez más, en su enésima comparecencia ante los medios de comunicación, el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, quien, con pesar y después de dar la noticia a los familiares, ha comunicado que ya han sido hallados los seis cadáveres de, en principio, los seis desaparecidos tras el paso de la DANA.

Estos dos últimos cuerpos, según ha explicado Ruiz Santos, que es el cargo político que está coordinando la información en el puesto de mando avanzado ubicado en el colegio Nuestra Señora de la Asunción de la localidad, han sido localizados a una larga distancia del casco urbano de Letur, en torno a unos 12 kilómetros. En concreto, uno de ellos ha aparecido cerca de donde se encontró el de Antonia, la mujer septuagenaria hallada el pasado domingo, y el otro un kilómetro antes.

Noticia Relacionada Se confirma que el cuarto cuerpo aparecido este martes por la tarde en Letur es el de Jonathan Mariano Cebrián Queda por conocer aún la identidad de los restos humanos hallados el lunes por la noche y extraídos este martes junto a otro cuerpo en la rambla de este pequeño municipio albaceteño de la Sierra del Segura

Unas horas antes, pasadas las 15.00 horas, también se había notificado la identificación del cadáver aparecido hace 24 horas, en la tarde del martes, que era el de Jonathan Muñoz, de 38 años y originario de Archena (Murcia), marido de Mónica, la mujer que desapareció junto a él a causa de la riada.

Restaría por saber también la identidad de los restos humanos hallados el lunes por la noche en la rambla de Letur y extraídos este martes junto a otro cuerpo, que todavía se encuentran aún en el Instituto Anatómico Forense de Madrid para realizar un análisis del ADN, cuyo resultado se conocerá en breve.

A falta de confirmar que los otros cadáveres son los de Mónica y los de los dos trabajadores municipales -Juan y Manolo-, la muerte de Jonathan se suma a la de Dolores, vecina de 92 años aparecida al día siguiente del paso de la riada, el 30 de noviembre, y a la de Antonia, la otra mujer septuagenaria a la que se buscaba desde el principio y que fue hallada el pasado domingo, 3 de noviembre a 12 kilómetros del casco urbano de Letur, ya en el río Segura.

Aun así, el dispositivo de búsqueda, en el que siguen trabajando los cuerpos especializados, tanto las unidades subacuáticas como las caninas de la Guardia Civil y de la UME (Unidad Militar de Emergencia), no se da por concluido porque, según ha indicado el delegado de la Junta en Albacete, «hasta que no se confirme la identidad de los que faltan, no se descarta de que pueda tratarse de otras personas, algo que, por otro lado, parece muy remoto«.