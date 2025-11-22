Apanas: 60 años de compromiso con la inclusión

Recordaba con emoción la presidenta de Apanas, María del Mar Azaña, durante el acto del XIII Día de las Familias, celebrado este sábado en el Paraninfo Envases de Cartón de la Universidad de Castilla-La Mancha, cómo no hace tanto tiempo las personas ... con discapacidad intelectual solían permanecer ocultas en sus casas como forma de protección frente al rechazo social. Un encuentro que ha reunido en Toledo a más de 400 personas y que este año ha tenido un significado especial al coincidir con el 60 aniversario de la asociación que cambió esa historia: Apanas.

Azaña destacó la importancia de esta conmemoración como «un momento para recordar, reflexionar y agradecer», evocando cómo, hace seis décadas, un grupo de familias, movidas por la necesidad de encontrar apoyos y respuestas, decidió unirse y buscar soluciones para sus hijos e hijas, rompiendo barreras sociales y afrontando una realidad que muchas veces se ocultaba por miedo o desconocimiento.

Noticia Relacionada Apanas vuelve a sus orígenes 60 años después: Toledo le dedica la plaza Horno de la Magdalena Valle Sánchez «Detrás de esta placa se encuentra el agradecimiento de toda una ciudad a la entidad decana de la atención a las personas con discapacidad», ha dicho el alcalde

«El año 1965 marcó un antes y un después. Gracias a la ley de asociaciones aprobada un año antes, aquellas familias pudieron organizarse y reivindicar los derechos de sus hijos: el derecho a ser visibles, a recibir apoyos, a ser atendidos y aceptados por la sociedad», subrayó la presidenta. Con esa «vocación de cambio y valentía» nació Apanas, cuyo propósito no era solo ofrecer apoyos, sino también transformar miradas y construir una comunidad más justa, inclusiva y consciente del valor de la diversidad.

El primer proyecto fue modesto, pero simbólico: una guardería. No era simplemente un servicio, sino una declaración de intenciones. Significaba sacar a los niños de casa, abrirles un espacio en la sociedad y visibilizar su presencia y derechos.

Hoy, seis décadas después, aquella iniciativa se ha convertido en una red de 29 centros repartidos por toda la provincia, que presta atención a más de 550 familias, gracias al trabajo y dedicación de 140 profesionales. Apanas se ha consolidado como un referente en la atención integral a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ofreciendo recursos, servicios especializados y acompañamiento a las familias.

«Lo que entonces parecía un sueño, hoy es una realidad que mejora la vida de muchas personas», señaló Azaña, reconociendo especialmente el papel de los fundadores y de todas las personas que, a lo largo de estos años, han contribuido a que la asociación siga siendo «un faro de esperanza y transformación».

Pese al camino recorrido, la presidenta recordó que todavía existen retos importantes: «El prioritario sigue siendo dar respuesta a las necesidades individuales de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, desde cada uno de nuestros centros y servicios, con el apoyo de instituciones, entidades, voluntarios, empresas y medios de comunicación». Azaña reafirmó su compromiso de continuar trabajando, escuchando y respondiendo a las demandas de las personas y sus familias. «Juntos seguiremos construyendo una sociedad más inclusiva, solidaria y respetuosa».

Menciones de honor

En este XIII Día de las Familias, Apanas otorgó menciones de honor a diversas entidades que han mostrado un compromiso estable con la asociación, entre ellas la empresa CHUBB; la comunidad de propietarios de la Plaza de Toros; el IES El Greco; la Fundación Eurocaja Rural; El Español de Castilla-La Mancha; la Diputación de Toledo; la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Toledo.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que participó también en el acto, donde ensalzó la trayectoria de Apanas, destacando que «ha marcado el camino a muchas otras entidades y refleja lo mejor de nuestra sociedad». Recordó, además, el homenaje permanente que la ciudad ha ofrecido a la asociación con la placa conmemorativa situada en la Plaza del Horno de la Magdalena, donde Apanas inició su actividad hace 60 años.

El alcalde recogió el galardón otorgado por Apanas al Ayuntamiento de Toledo, en reconocimiento al convenio de colaboración que mantienen ambas entidades, y animó a la asociación a seguir siendo un ejemplo: «Las administraciones públicas somos mejores gracias a vosotros, y la labor que realizáis tiene un efecto verdaderamente extraordinario».

La asociación también otorgó una Mención de Honor a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional, por su papel clave en el desarrollo de programas y servicios para las personas con discapacidad. La consejera, Bárbara García Torijano, destacó «el compromiso y la dedicación» de Apanas, cuyo trabajo —dijo— «acompaña a las personas con discapacidad y a sus familias desde que nacen hasta que son adultas, fortaleciendo su proyecto de vida».

García Torijano subrayó la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por la Atención Temprana, recordando que en la provincia existen cuatro recursos especializados en Olías del Rey, Yuncos, Toledo y el Hospital Universitario. «Estos centros son fundamentales para que los niños que nacen con alguna dificultad puedan mejorar su calidad de vida desde los primeros años, y también para acompañar a las familias», señaló.

También recogió el galardón la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, quien recordó «el compromiso» de la institucion provincial con los colectivos más vulnerables y destacó la importancia de trabajar «mano a mano» con entidades sociales para construir una sociedad más inclusiva.