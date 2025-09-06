ANPE pide a la Junta avanzar en las mejoras educativas acordadas Apuntan al incremento del techo de gasto para 2026 para dotar de más apoyos a Educación Infantil a

El sindicato independiente del sector educativo ANPE ha valorado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha cuente para el ejercicio económico del próximo año con 686 millones de euros más, al aprobar en el Consejo de Gobierno un techo de gasto de 9.000 millones de euros, como avanzaba esta semana el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. Aunque la cifra tendrá que ser ratificada en las Cortes regionales, desde ANPE han solicitado a la Junta que ese incremento se traduzca en medidas que beneficien al sector de la Educación.

Como han trasladado desde el sindicato a ABC, esperan que el Gobierno regional sea sensible y permita adelantar algunas de las mejoras recogidas en el acuerdo marco, «si la disponibilidad presupuestaria lo permite»; de ahí que ANPE pida la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo para pedir el adelanto de la reducción de ratios en Educación Secundaria y la dotación de más apoyos para Educación Infantil, además de incorporar nuevas medidas.

También esperan que el Ejecutivo autonómico incremente el gasto educativo público «proporcionalmente al incremento que ha tenido el techo de gasto», esto es un 8,2 por ciento.

Medidas del nuevo curso

En cuanto a las medidas implantadas por la Consejería de Educación para el curso académico 2025-2026 a través de la negociación con ANPE, desde el sindicato independiente destacan la reducción del horario a 23 horas lectivas para el profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial, así como la reducción de ratios a 22 alumnos en toda la etapa de Educación Infantil, 22 en el primer curso de Educación Primaria -que se irá aplicando de manera progresiva a los siguientes niveles- y a 32 alumnos en Bachillerato.

Asimismo, se va a avanzar en el Plan de Reducción de la Burocracia, mediante la simplificación de los documentos programáticos de centro, y se reconocerán las vacaciones devengadas en sustituciones como tiempo de servicio.

En cuanto a las oposiciones, no será obligatorio presentarse a los exámenes para mantenerse en la lista ordinaria de interinos, y convocatoria de las mismas con el número máximo de plazas permitido al Cuerpo de Maestros para 2026.