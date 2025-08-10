Andrés Felipe Sarta y Ascensión Leal se imponen en la Villa de Iniesta 2025

Andrés Felipe Sarta y Ascensión Leal fuero los ganadores el pasado sábado por la tarde de la edición número 41 de la Carrera Popular Villa de Iniesta, una cita que acabaron con tiempo registrado un total de 342 atletas y que corresponde al Circuito de la Diputación de Cuenca 2025. El podio masculino se completó con Marofit Younes y Alfonso Martínez, mientras que el femenino lo fue con Teresa Tejeda y María José Engra.

Por otro lado, David Magán y Laura Nuevo se impusieron en la Carrera Popular de Navahermosa. También subieron al cajón Francisco Collado, Asier Méndez, Montse Guerra y Ángela Araujo.

Por su parte, Abraham García y Rebeca Arranz se impusieron en la XII Carrera Popular Temblequeña, en Tembleque. Les acompañaron en el podio Abdlouhed El Hazmiri, Francisco Domínguez, María Victoria García-Vaquero y Paloma Gálvez.

Por su parte, la localidad toledana de Quismondo estrenó una prueba atlética de ámbito popular en la que ganaron en la modalidad de los 10 kilómetros, David Rodríguez y María Soledad Aragunde. El podio masculino se llenó con Adrián Escobar y Rodrigo Sánchez, mientras que el femenino lo fue con Laura Rodríguez y María Rodríguez. En los 5 kilómetros vencieron Manuel García y Laura Peinado.

Noticia Relacionada Adrián Villa y Ana Hernández, vencedores en la 47º Carrera Pedestre Toledo-Polígono B. Cervantes Jorge Cid, José Luis Molina, Lucía Sánchez y Sonia Ruiz Andrade les han acompañado en el podio de una prueba de 8,3 kilómetros y 280 atletas

En cuanto al Circuito de la Diputación de Albacete 2025, la prueba de este fin de semana se celebró el sábado en Tarazona de La Mancha con ocasión de sus 10 'Kilometrichos'. Las victorias fueron para Jesús Ángel Rodríguez y María de los Ángeles Magán. También subieron al podio Óscar Villora, Andrés Mico, Mari Carmen Risueño y Sandra Ruiz Picazo. En los '5 Kilometrichos' ganaron Francisco Martínez y Patricia Martínez.

Finalmente, Luis Miguel González y Rocío Rodríguez se impusieron en los 10 kilómetros de Villamayor de Calatrava. En la Milla las victorias fueron para Santiago Rísquez y Salomé Rodríguez, mientras que en los 5 kilómetros ganaron Abdel Haidar y Eva María Herrero.