Andrea Pérez, la primera persona que desfilará en una pasarela en silla de ruedas gracias a Amiab

Amiab continúa con su labor de visibilización de la discapacidad en todos los contextos y entornos. En esta ocasión y por primera vez, gracias a la colaboración con 'ab Fashion', evento anual de moda de Albacete, una persona en silla de ruedas desfilará ... en la prestigiosa pasarela: será este sábado 22 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Albacete. Una gran cita que será espacio también de reivindicación.

Se trata de Andrea Pérez Sellés, de 24 años. Jugadora de pádel profesional y estudiante de Marketing en la Universidad de Alicante, el 27 de agosto de 2023 tuvo una caída inoportuna que le causó una lesión medular y desde entonces se mueve con una silla de ruedas. Andrea, risueña y despierta, no tiró la toalla y dio lo mejor de sí en su recuperación.

Tras ocho meses en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y una intensa atención médica, le dijeron que no podría volver a andar, pero el espíritu de superación de Andrea fue mucho más allá de lo imaginable. Y así, debido a su gran empeño, ha conseguido dar sus primeros pasos. «No tengo una marcha funcional y he de ir en silla de ruedas, pero ya es mucho más de lo que suponía que podría hacer», dice Andrea.

El presidente de Amiab, Emilio Sáez, da las gracias a Andrea por haber accedido a su propuesta de desfilar en la pasarela de moda de Albacete: «Es un honor haber participado en esta labor de visibilización de la discapacidad, en un evento de moda que ya tiene una repercusión a nivel nacional y que, además, cumple en este 2025, 10 años. Quiero dar las gracias también a la diseñadora, Lola Muñoz, por su disposición con esta iniciativa».

Andrea es una joven que irradia felicidad y talento, ligada a proyectos deportivos continuamente. «No he desfilado nunca. Para mí la moda es una forma de expresar quiénes somos, de sentirnos únicos y libres. Valoro mucho poder participar en un evento así ya no solo por la oportunidad que me brinda, sino por mostrar al mundo que nosotros también estamos aquí y una silla no es un impedimento si tú lo quieres», comenta.