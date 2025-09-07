Ana Guarinos alerta del «desprestigio» de la política y defiende a Núñez como futuro presidente de Castilla-La Mancha

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha advertido del «desprestigio» que, a su juicio, pesa hoy sobre la política y los políticos, una percepción que atribuye a la «crispación y el enfrentamiento» que dominan en los medios de comunicación y en las redes sociales. Una imagen, sostiene, que «no refleja la normalidad del trabajo político cotidiano».

Guarinos subraya que la actividad pública está mucho más cerca de la vida diaria de los ciudadanos de lo que habitualmente se percibe. «Lo que más vende son los debates broncos, los choques en las redes, y eso es lo que la gente percibe erróneamente de la política», ha afirmado, para remarcar que la mayoría de los ciudadanos lo que realmente reclaman es «normalidad, estabilidad económica y un futuro digno para sus hijos» y no un escenario de confrontación permanente.

Con una extensa trayectoria en distintas responsabilidades políticas, la regidora popular ha querido resaltar la entrega que exige la política, especialmente en el ámbito municipal. «Todo el mundo debería, alguna vez en su vida, pasar por un ayuntamiento para saber cómo se vive la política desde el otro lado de la barrera», ha asegurado, poniendo el acento en el sacrificio personal y familiar que conlleva.

Noticia Relacionada Guarinos apuesta por más suelo industrial y residencial para afianzar el crecimiento económico ABC La alcaldesa de la capital alcarreña participó en la inauguración de la IV edición de la Feria de Logistics Spain, que este año se celebra en Marchamalo, volviendo a concentrar a las principales empresas del sector

En clave electoral, Guarinos ha elogiado la «capacidad de trabajo» y el conocimiento del territorio de Paco Núñez, presidente regional del Partido Popular, que ya ha confirmado su intención de volver a concurrir como candidato en 2027. «Es la persona que más kilómetros ha recorrido», ha destacado, convencida de que «será un magnífico presidente» y de que resultará vencedor en los próximos comicios autonómicos.

Críticas a la gestión socialista

En contraste, la alcaldesa de Guadalajara ha apuntado que el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, muestra «falta de ilusión» por la política regional, mientras centra sus esfuerzos en la nacional.

Por último, la alcaldesa de Gudalajara critica la gestión socialista en materias como la sanidad, las infraestructuras y el agua, recordando que en la última década no se han culminado proyectos esenciales para la comunidad autónoma, como nuevas carreteras o infraestructuras hidráulicas que reduzcan la dependencia de los trasvases.