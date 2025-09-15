Amador Pastor: «Con la primera matrícula gratuita, muchos alumnos de FP van a intentarlo en la Universidad»

Con ilusión y alegría, como el primer día de clase de muchos alumnos, ha afrontado Amador Pastor el nuevo curso en Castilla-La Mancha, sin incidencias reseñables y con una maquinaria en marcha en la que están implicados 33.663 docentes que atenderán a 384.667 alumnos, 3.038 menos que el curso pasado.

-Ha bajado el número de alumnos en Castilla La Mancha, ¿cómo afecta esto a los planes de la de la Consejería de Educación?

-Hay varias lecturas. Tenemos 3.000 alumnos menos entre las etapas de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos, pero por contra 1.000 alumnos más en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años). ¿Quiere decir esto que hay más niños? No, hablo de alumnado, no de población. Hemos creado plazas que permiten la escolarización con respecto a otros años, me gusta dar ese dato muy en positivo, 1.000 alumnos más en esa etapa. Si vamos al resto de enseñanzas son 3.000 alumnos menos. Este año tendremos en el segundo ciclo de la educación infantil (3-6 años) 600 alumnos menos, una bajada no tan acuciante como la del año pasado, que fueron 1.600. En primaria, 2.300 alumnos menos, donde se refleja la bajada demográfica. Tenemos algunos centros que salen dos aulas completas de sexto de primaria y solo entra un grupo en el nivel de 3 años. En el grado medio sigue creciendo con 415 alumnos más. Y sube la formación profesional, aunque hay mucha incorporación al mercado laboral desde el grado medio y otros años esos alumnos se iban al grado superior. Muchos chavales después de hacer el bachillerato se planteaban ir a un grado superior. Ahora con la primera matrícula gratuita, muchos han querido intentar su experiencia universitaria.

-Este descenso de alumnado deriva en pérdida de unidades en los centros

-Efectivamente. Dimensionamos las unidades en función de la matrícula, respondemos con creación de unidades allá donde hay alumnado. Si los grupos están a 22 en infantil y tenemos 28 alumnos, hay que generar dos unidades. Si son 20 es una unidad solo. Entonces, no es que haya habido cierre de unidades, es que se han reconocido menos que en años anteriores pues con menos alumnos, menos unidades. Nosotros el cierre lo teníamos muy identificado entre el 2011 y el 2015 (etapa del PP en el Gobierno regional) cuando habiendo alumnos se cerraban escuelas. No es el mismo concepto decir que cierro aún habiendo alumnos, frente a no reconocer tantas unidades porque no hay alumnado para poder desarrollar.

-Bajada de ratios y menos horas lectivas, ¿qué otras mejoras han introducido este curso?

-Lo negociamos con todos los sindicatos y lo pactamos en dos bloques. Hemos completado ya la bajada de ratio en toda la educación infantil y en todo el bachillerato y habíamos comprometido que en este segundo bloque empezaríamos a bajar la ratio en la educación primaria. En primero de primaria tenemos 22 alumnos. También ha disminuido el horario lectivo, una de las reivindicaciones de los sindicatos. Establecimos calendarios alternos, porque todo de golpe es imposible hacerlo, un año al cuerpo de maestros, otro año al cuerpo de secundaria. De tal forma que ahora mismo ya tenemos cumplido el objetivo de las 23 horas lectivas en todo el cuerpo de maestros y maestras y estamos preparando todo para que en el curso 2026-2027 sea una realidad las 18 horas lectivas para el profesorado de educación secundaria.

-Se queja el profesorado de la ingente burocracia que impide dedicar más tiempo a su labor docente

-Estamos trabajando con la inspección y con los equipos directivos para reducir la burocracia, la simplificación de procedimientos. Hemos dado pasos agigantados a este respecto. Se han digitalizado muchísimos procedimientos de tal forma que las tareas se simplificaran en la elaboración de todos esos documentos. Fuimos pioneros en España a la hora de generar una herramienta que facilitase esa evaluación dual que se nos pide ahora, la evaluación de las materias más la evaluación de las competencias, que se llama cuaderno de evaluación. Supuso alguna crítica y alguna queja, pero se diseñó, está planificada y se está usando para la mejora de esos procedimientos de evaluación.

-¿Crecen también los apoyos en inclusión educativa?

-Sí, son muy necesarios. Estamos hablando de 3.800 profesionales específicos de inclusión educativa, sin olvidar los 1.042 profesionales que tenemos incorporados, que van aparte de esa plantilla orgánica de los centros, un cupo adicional de profesores para trabajar el plan de éxito educativo. Una novedad es que este año vamos a reforzar incluso estos planes de refuerzo con profesorado específico para aquellos centros que hemos observado que necesitan regenerar sus niveles de competencia matemática y lectora. Son 309 profesores de Matemáticas, Lengua y PROA + (programa para orientación, avance y enriquecimiento educativo).

-Pero hay más novedades, por ejemplo en las becas de comedor

-Una de las políticas de este gobierno es reconocer los niveles de renta que te puedan hacer beneficiario de una beca de comedor durante todo el curso. Hay comunidades autónomas que lo hacen por concurrencia competitiva, aportan un dinero y hasta donde llegue. Nosotros decimos, si se dan las condiciones se te reconoce o al 50 o al 100 en función del nivel de de renta (Iprem). Hemos llegado a las 16.500 becas de comedor y además hemos crecido en comedores escolares. Tenemos una red de 450, 10 de ellos son nuevos este curso. Pasamos de tener 123 hace 10 años a tener 450. Lo mismo sucede con las aulas matinales, hay una red extensa que dan también cobertura yendo más allá de lo puramente educativo.

-Todas estas ayudas les ha valido el 'título' de segunda comunidad autónoma con el inicio de curso más barato

-Sí, la Unión de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho una medición y así nos han situado. Aún así, a mí se me hace caro lo que ahí plantean pues computan incluso gastos de uniforme. Eso no lo impone el sistema educativo, sino la filosofía de cada centro y es verdad que aquí también tenemos una proporción de concertada menor a otras regiones. No llegamos al 14% de red concertada, mientras que en otras comunidades es del 50%. Hemos tomado muchas medidas para paliar el coste a las familias. Independientemente de dónde venga la imposición de gasto, estamos convencidos de que a las familias les supone un coste importante. A esta medida tenemos que sumarle el Banco Regional de Libros, al que este año hemos incorporado la FP básica. Hay gente que no finaliza la ESO y va por esa vía, que también es obligatoria. 106.000 alumnos están inscritos en el banco de libros, junto con las 30.000 becas que damos a quienes no están dentro del banco. Las familias están encantadas y nos dan las gracias.

-Pero hay mas disposiciones que alivian el gasto de las familias

-Son medidas importantes que se ven por primera vez este curso 2025-2026. La primera matrícula gratuita de la universidad, de la que se beneficiarán 5.100 alumnos, con un ahorro de entre 1.000 o 1.150 euros, y la gratuidad en las plazas de 2-3 años en municipios de menos de 10.000 habitantes que suponen un ahorro cercano a los 1.750 euros anuales. También es gratuita la red de transporte escolar, son medidas muy importantes que acompañan a las familias y aún así, tenemos que seguir trabajando en paliar ese coste del sistema educativo. Y entre todos, los propios centros educativos dentro de su autonomía, tener cierta mesura a la hora de pedir determinados materiales curriculares.

-Aún así, el PP critica que la etapa de infantil no sea toda gratuita

-No se ha hecho todo a la vez, pero tenemos en la red de centros de escuelas infantiles hemos invertido 38,8 millones y hemos crecido en 3.717 nuevas plazas, especialmente donde no había oferta. El PP siempre le ha dado la espalda a las escuelas rurales, cerrando si no llegaban a tener más de 11 niños y nosotros estamos abriendo escuelas infantiles en esas poblaciones y lo hemos hecho de la mano de los ayuntamientos. Los líderes del PP lo critican pero sus ayuntamientos se acogen y se benefician, y yo encantado, no hemos aplicado ningún tipo de sectarismo político. Desde los 2 a los 3 años los niños pueden tener su primera escolarización gratuita. Y lo hemos hecho en tres velocidades, menos de 2.000 habitantes (91 municipios el curso pasado), y este año llegaremos a los 285 municipios con menos de 10.000 habitantes. Además, generando empleo femenino en el ámbito rural.

-¿Invierten lo suficiente en infraestructuras, cuándo desaparecerán los barracones del paisaje de los colegios?

-Se están instalando prefabricadas en el momento transitorio hasta que se finalicen determinadas obras. Llevamos una hoja de ruta muy conocida y respondiendo siempre a necesidades reales de escolarización. Se lanzan informaciones muy tergiversadas y hay que aterrizar en la realidad. Algunas aulas prefabricadas vienen a responder una cuestión que hemos comprometido nosotros, por ejemplo, la bajada de ratios. Aún tenemos algunas de la pandemia, de cuando tuvimos que crecer y generar desdobles pero en cuanto salgan de esos niveles y se liberen esas necesidades de espacio, se retirarán. En los últimos 10 años se han invertido 341 millones en infraestructuras, lo nunca visto en esta comunidad, atendiendo nuevos centros, ampliaciones o reformas. Desde luego que queda mucho por hacer, pero en el orden que te van marcando las necesidades de crecimiento. Tenemos dos flancos identificados, el corredor de la Sagra (Toledo) y el corredor del Henares, en Guadalajara.

-¿Qué cifra de absentismo escolar hay en Castilla-La Mancha y cómo atajan este problema?

-En las memorias finales de curso los centros nos ponen datos de absentismo, pero no ha dado tiempo a ver ni analizar los últimos. Es una cuestión que nos preocupa porque viene vinculada a la convivencia y a los resultados académicos, y lo estamos abordando todo con un nuevo decreto de convivencia que quiere ir más allá de las sanciones a alumnos por determinadas conductas, ir a la parte preventiva. También vemos donde hay altos índices de absentismo, las carencias en el avance los programas de refuerzo educativo, las medidas están encima de la mesa y están dimensionadas porque con el plan de éxito educativo este refuerzo llega a 430 centros y 186 están desarrollando el programa Proa+. Hay que mandar un mensaje a toda la ciudadanía porque los factores que te llevan a riesgo de ser absentista, se identifican también en las familias, en los entornos de iguales, en el centro educativo y entre todos tenemos que trabajar para bajar la cifra de absentismo escolar.

-¿Tiene que ver la situación que ocupa Castilla la Mancha en el informe Pisa, por debajo de la media de España?

- El informe Pisa es una evaluación europea y en nuestra comunidad autónoma se hizo en nueve de los 1.700 centros. Es una evaluación referida a un trabajo de competencias en el que Castilla-La Mancha y toda España no trabajan con ese sistema, pero en todo caso nos retratan muy mal cogiendo como muestra 450 de los 384.000 alumnos. Por supuesto que le damos importancia, pero más a la evaluación de diagnóstico, que sí afecta al 100% de los centros y a al 100% del alumnado, de cuarto de primaria y de segundo de la ESO. Ahí tenemos unos resultados en la media nacional mejorables, porque todo es mejorable en determinados aspectos. Y luego al margen des estas valoraciones tengo mucha confianza en la evaluación interna que tiene que hacer obligatoriamente cada centro al finalizar el curso. Y puedo decir que en tasa de idoneidad estamos muy bien situados, hemos superado al 85% en la tasa de idoneidad. Son muchos indicadores los que tenemos que analizar, no solamente el informe Pisa.

Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes H.fraile "Es ilógico que Toledo y Talavera no pidan ayudas para climatizar centros" «Es ilógico, pero tampoco hemos recibido llamadas para ver cómo se podía hacer. Dijimos que habría tres convocatorias y poco a poco localidades grandes pueden ir cubriendo a lo largo de 3 años la climatización de sus centros», responde el titular regional de Educación sobre las ciudades de Toledo y Talavera, que han solicitado estas ayudas solo para un centro cada una. Y explica: «El retorno de esa inversión es del 85%, es decir, que al ayuntamiento le supone solamente un 15%. ¿Por qué lo hacemos así? Los titulares de la de los centros son los ayuntamientos y los beneficios van más allá de lo que es el horario lectivo y el calendario escolar. Por las tardes pueden hacer un montón de actividades teniendo sus espacios climatizados. En verano los pueden utilizar porque son de ellos para hacer miles de actividades y es cuando se necesitan esos sistemas de climatización», afirma Pastor. «No voy a cuestionar las decisiones que hayan podido tomar determinados ayuntamientos o las razones que aleguen. Lo que sí tengo que decir es que hemos dado todas las facilidades técnicas y asesoramiento. Y hago una invitación para la última convocatoria. El Gobierno de Castilla La Mancha comprometió 49,8 millones de euros. Hasta ahora hemos consumido algo menos de 10. Por lo tanto, queda muchísimo dinero y no se pierde, lo volcaremos a la última de las convocatorias y esperemos que se puedan acoger. Es muy injusto ver cómo las familias se quejan por el calor a la Consejería de Educación y el ayuntamiento tuvo la oportunidad de poder remediarlo». Preguntado por si los ayuntamientos no tienen dinero para adelantar, el consejero matiza que nadie les puede reprochar todo lo que están haciendo. La Consejería de Educación ya ha invertido 3,5 millones en 114 centros de secundaria, y les falta otro 50%. «Vamos dando libramientos a los centros para que vayan acometiendo esas obras y seguimos avanzando», dice el consejero y subraya que el 100% de centros de educación especial ya están climatizados, así como las escuelas infantiles que son de titularidad de la Junta.