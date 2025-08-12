Almudena Moya asume la presidencia del Grupo de Desarrollo Rural Mancha Norte en sustitución de Alberto Lara Lara deja el cargo tras el empate en los resultados de la elección de la presidencia

Almudena Moya, alcaldesa de la Entidad de Ámbito Inferior al Municipio (EATIM) de Cinco Casas, ha asumido este martes la presidencia del Grupo de Desarrollo Rural Mancha Norte, relevando en el cargo a Alberto Lara, alcalde de Pedro Muñoz.

El cambio de presidencia se ha producido en el marco de la Asamblea Extraordinaria celebrada este 12 de agosto en Arenales de San Gregorio, en cumplimiento del acuerdo de relevo alcanzado al inicio de la legislatura tras el empate en los resultados de la elección de la presidencia.

Durante su intervención, Alberto Lara ha expresado su agradecimiento a todos los miembros del Grupo de Desarrollo Rural por su implicación y colaboración en la ejecución de los diversos proyectos y en la gestión de las subvenciones dirigidas tanto al sector público como al privado.

Ha recordado que deja la presidencia con la mayor parte del presupuesto asignado ya ejecutado y con la satisfacción del deber cumplido.

Asimismo, ha deseado «mucha suerte» a la nueva presidenta, garantizando su lealtad para el resto del mandato y confiando en que Mancha Norte siga siendo «un recurso útil para seguir impulsando nuestra comarca«.

Por su parte, Almudena Moya ha agradecido el trabajo realizado por su predecesor, felicitándole por el desempeño llevado a cabo en la primera parte de la legislatura.

En ese sentido, se ha comprometido a continuar con los objetivos de Mancha Norte, «una herramienta que se ha mostrado como indispensable para los pequeños municipios y para el desarrollo de las potencialidades que esta comarca posee».

Además, ha asegurado que «buscaré de forma incansable financiación de todas las administraciones para contar con fondos que nos permitan ser esa pieza de crecimiento que nuestra comarca necesita».

GDR Mancha Norte

Mancha Norte es un Grupo de Desarrollo Local que abarca los municipios de Herencia, Pedro Muñoz, Campo de Criptana, Socuéllamos, Alcázar de San Juan, Arenales de San Gregorio, Alameda de Cervera, Cinco Casas y Tomelloso.

A través de la gestión de fondos y programas europeos, así como de iniciativas propias, el grupo trabaja para impulsar el desarrollo económico, social y cultural de la comarca, luchando contra la despoblación y favoreciendo la mejora de los servicios e infraestructuras en el medio rural.