Suscribete a
ABC Premium

Almodóvar del Campo amplía el Museo Palmero con un Centro Cervantino

El presidente de la Diputación de Ciudad Real adelanta que «va a causar un impacto absoluto en quienes vengan a contemplarlo»

Miguel Ángel Valverde y José Lozano
Miguel Ángel Valverde y José Lozano Diputación

ABC

Ciudad Real

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha inaugurado este sábado en Almodóvar del Campoel nuevo Centro Cervantino, un proyecto cultural de gran envergadura que amplía el histórico Museo Palmero y que ha nacido con vocación de convertirse ... en uno de los referentes turísticos y culturales de la provincia. La jornada, marcada por la afluencia de un público numeroso, ha puesto de manifiesto la expectación generada por un espacio que conecta arte, patrimonio, tecnología y cervantismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app