Almagro estrena portada decorativa en su feria, que comienza este sábado Ha sido realizada por los artistas locales Enrique López y Carmelo Vargas, inspirándose en el cine de los años 60

Almagro celebra desde este sábado su feria en honor de San Bartolomé Apostol. Un evento que contará con actividades hasta el 31 de agosto y que cuenta, como principal novedad, con una portada decorativa, instalada en el paseo de la Plaza de Toros.

Este nuevo elemento artístico ha sido ideado y ejecutado por los artistas locales Enrique López y Carmelo Vargas, quienes han trabajado intensamente durante más de un mes para dar forma a esta estructura que, sin duda, no pasará desapercibida, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

«La idea surgió hace tiempo, dentro de un proyecto más ambicioso de mejora artística del espacio ferial», explicó Enrique López en Onda Almagro, añadiendo: «En esta ocasión, se ha apostado por una portada muy festiva, artística y visual, con un enfoque puramente decorativo que aporte empaque a la Feria y a Almagro como se merece».

Inspirada en los decorados cinematográficos de los años 60, la portada presenta una estructura compuesta por cintas decorativas, pintadas con una técnica muy teatral con colores planos que permiten un juego visual que se completa a la distancia. En sus laterales, unos remates de claveles aportan volumen y colorido, convirtiéndola en una pieza que no pasa desapercibida.

Los colores utilizados -rojo almagre, añil- no son aleatorios, sino que han sido seleccionados por su arraigo en la identidad visual y cultural de Almagro, reforzando así el carácter local de la propuesta. Con unas dimensiones de 5,50 metros de alto por diez metros de largo y un paso central de seis metros, la portada ofrece un paso amplio a los asistentes al recinto ferial.

El trabajo ha sido realizado sobre lienzo, lo que facilitó su ejecución a nivel del suelo, aunque también implicó largas jornadas de trabajo. Ambos artistas agradecen el apoyo técnico del personal del Ayuntamiento en el montaje final, una labor imprescindible para su correcta instalación.

«Todo lo que podamos hacer por Almagro siempre será poco. Esta ciudad se merece todo», señaló Enrique López, que también ha sido promotor de otras destacadas intervenciones decorativas en momentos clave de la ciudad, como la nueva puerta de entrada al recinto ferial.

