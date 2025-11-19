Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 19 de noviembre

Alfredo Delgado, registrador de la propiedad: «La crisis de la vivienda no es económica como en 2008, es por falta de suelo urbano»

El nuevo vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad de España aborda para ABC la radiografía inmobiliaria de Castilla-La Mancha tras ocho años como decano del colegio en la región

Alfredo Delgado García es vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad de España
Alfredo Delgado García es vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad de España ABC

J. Guayerbas

Toledo

El próximo 1 de diciembre, Alfredo Delgado García asumirá la responsabilidad de vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, tras ocho años como decano de esa institución en Castilla-La Mancha. Desde su experiencia como registrador de ... la propiedad desde 1993, el leonés, castellanomanchego de adopción, comparte con ABC su visión de la actualidad mercantil, con el acceso a la vivienda en el foco de sus declaraciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app