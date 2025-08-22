Alerta sobre el relevo generacional en Castilla-La Mancha: al mercado laboral entrará un joven por cada tres jubilados en la próxima década La Fundación Adecco ha publicado un análisis en el que apunta como claves para garantizar la sostenibilidad la integración de la mano de obra migrante o el impulso de tecnologías como la IA

El Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco ha publicado un análisis sobre el relevo generacional, proyectando que en la próxima década se jubilarán más de cinco millones de personas en España, mientras que solo un tercio de esa cifra ingresará al mercado laboral.

Y apunta como claves para garantizar la sostenibilidad y competitividad del mercado laboral la integración de la mano de obra migrante, la incorporación de talento con menor presencia en el mercado laboral (como mujeres, personas con discapacidad o profesionales sénior) o el impulso de tecnologías como la inteligencia artificial.

En el caso de Castilla-La-Mancha, ahora son 219.721 personas las que tienen entre seis y 15 años que, en la próxima década, alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado laboral. Y si se aplica la tasa de actividad del 37,4% registrada en la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años en Castilla-La-Mancha, el análisis estima que solo 82.176 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa.

Lo cual contrasta con las 229.900 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo, según los datos actuales de población activa. En otras palabras, por cada tres personas que se jubilan, solo una se incorpora al mercado laboral, lo que evidencia un llamativo desequilibrio en el relevo generacional.