Alcaldes del PP de Cuenca exigen un congreso provincial de manera «urgente»

Recalcan que es momento «de fortalecer nuestra organización y afrontar unidos los retos políticos y sociales que tenemos por delante»

Benjamín Prieto deja la Presidencia del PP de Cuenca tras 13 años y cede el relevo a una gestora liderada por José Martín-Buro

Benjamín Prieto, expresidente del PP provincial de Cuenca
Benjamín Prieto, expresidente del PP provincial de Cuenca ABC

Un grupo de 66 alcaldes del Partido Popular de Cuenca y 40 portavoces de ayuntamientos de la provincia conquense se han adherido a un comunicado en el que piden la convocatoria de un Congreso Provincial «urgente, dada la proximidad de la convocatoria de elecciones ... municipales, autonómicas y nacionales en 2027».

