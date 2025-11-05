Alcaldes del PP de Cuenca exigen un congreso provincial de manera «urgente»

Un grupo de 66 alcaldes del Partido Popular de Cuenca y 40 portavoces de ayuntamientos de la provincia conquense se han adherido a un comunicado en el que piden la convocatoria de un Congreso Provincial «urgente, dada la proximidad de la convocatoria de elecciones ... municipales, autonómicas y nacionales en 2027».

En el texto que ha sido refrendado por este significativo número de representantes públicos del PP, que aún continúan recabando firmas, los alcaldes y portavoces recalcan que es momento «de fortalecer nuestra organización y afrontar unidos los retos políticos y sociales que tenemos por delante».

Como exigen en nota de prensa, «el proceso de elección de quienes rigen la formación política debe ser transparente y participativo y, por supuesto, con todas las garantías democráticas. Este proceso debe servir para reforzar la unidad, la ilusión y la cercanía a nuestros pueblos, con el objeto de seguir siendo la referencia política de todos aquellos conquenses que confían en el proyecto del Partido Popular».

En el comunicado, hacen referencia a una frase que recogen los estatutos del PP, aprobados en el último Congreso Nacional, «si queremos mejorar la calidad de nuestra democracia, estamos obligados a perfeccionar el funcionamiento interno de nuestro partido».

Los alcaldes y portavoces reconocen la figura del afiliado, «centro de nuestro partido» y, como tales, reivindican el derecho que tienen todos ellos «a votar a los órganos del PP de Cuenca».