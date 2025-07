El alcalde de Valdepeñas no volverá a optar al cargo después de 20 años al frente del Ayuntamiento

El alcalde de Valdepeñas, el socialista Jesús Martín, ha anunciado que no volverá a presentarse a las elecciones municipales de 2027, por lo que de esta forma abandonará un periplo de veinte años al frente de este importante ayuntamiento de Castilla-La Mancha.

Así, «hablaré desde la libertad y la responsabilidad de un ciudadano de a pie», ha añadido un hombre culto y trabajador que gobierna en Valdepeñas de forma ininterrumpida desde el año 2003 bajo las siglas del PSOE. Ha dicho estas palabras durante el acto de la firma, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, de la Interprofesional de la Denominación de Origen de Valdepeñas, en cuya consecución el primer edil ha jugado un importante papel, aunque él estaba convencido de que «no iban a alcanzar el acuerdo».

«Pero que no nos confundan los datos», ha añadido en relación al número decreciente de hectáreas durante años, «porque es de necios confundir valor con precio. Esta denominación de origen es una tacita de cerámica china, y lo que les voy a pedir a todos los protagonistas es que no la vuelvan a romper. Esta es una mesa de encuentro, no la confundan ustedes otra vez con una mesa de confrontación donde quieran librarse sus propias batallas personales. Primero, que empiece bien, y lo mejor que pueden hacer es que aunque las entidades sigan siendo las mismas, que las personas que os sentéis no seáis las mismas. Estamos en un momento, que ya nos lo dice el Evangelio, de que cuando la Magdalena se arrepintió lavándole los pies al Cristo, y Cristo le diJo: mujer, vete y no peques más«.

En su intervención posterior, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha destacado su figura diciendo que es «uno de los mejores alcaldes que ha tenido esta región; ha sido una referencia en muchos aspectos, con calidad humana y con categoría intelectual más que demostrada. Esté o no de alcalde, no va a perder ni un día de estar preocupado, porque es un político vocacional, lo que tendría que ser casi una obligación moral, casi diría jurídica, para quien se dedica a la política».