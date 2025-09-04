El alcalde de Albacete pide a la Virgen de Los Llanos que proteja a la ciudad en los días de Feria

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha pedido un año más a la Patrona, la Virgen de Los Llanos, que «proteja siempre con su manto» a la ciudad, «también en los días de la Feria» que se celebra en su honor, donde nuevamente volverá a cobrar un protagonismo especial.

Manuel Serrano se ha manifestado de este modo durante el acto de colocación del bastón de Alcaldesa Perpetua de la ciudad donado y concedido por el alcalde Martínez de la Ossa en 1956 a la Patrona, junto a la Camarera Mayor de la Virgen de Los Llanos, Encarnación Cañamares, y miembros de la junta directiva de la Real Asociación.

El alcalde ha agradecido a la Real Asociación de la Virgen de Los Llanos la magnífica labor comprometida que realiza durante los 365 días del año para ensalzar la imagen de la Patrona de la ciudad y promover su devoción, de manera especial en este año en el que están celebrando el 150 aniversario de su creación, destacando el apoyo del Ayuntamiento para que el futuro Museo de la Virgen de Los Llanos sea pronto una realidad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

