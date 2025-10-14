Albacete destina 75.000€ a reforzar la seguridad de los parques empresariales de Romica y Ajusa en 2025

El Ayuntamiento de Albacete aprobará en la próxima Comisión Informativa de Empleo, Promoción Económica y Marca Albacete una línea de ayudas dirigida a las entidades urbanísticas de los parques empresariales del municipio, con el objetivo de mejorar los servicios prestados a las empresas ubicadas ... en estas zonas industriales.

La convocatoria subvencionará los costes de contratación y mantenimiento de los servicios de seguridad privada durante el ejercicio 2025, con un importe global de 75.000 euros, lo que supone un incremento de 10.000 euros respecto al ejercicio anterior.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las entidades urbanísticas colaboradoras que asumen el deber de conservación de las obras de urbanización en los parques empresariales Ajusa y Romica, conforme a los estatutos aprobados por el propio Consistorio.

«Promover el desarrollo empresarial de la ciudad»

La concejala de Promoción Económica, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha destacado que esta línea de subvenciones «avanza en la política del Ayuntamiento de promover el desarrollo empresarial de la ciudad y de todo el municipio, mediante acciones de apoyo tanto a las asociaciones representativas de las empresas de las áreas industriales, como a las entidades urbanísticas colaboradoras de los respectivos parques empresariales».

El objetivo, según ha explicado, es mejorar los servicios en las áreas industriales como medio de promoción y atractivo de los polígonos, con el fin de «fomentar el mantenimiento o establecimiento de nuevas empresas, contribuyendo a la modernización y competitividad del sector empresarial local».

Las entidades solicitantes deberán presentar una memoria descriptiva de la actividad, que incluya el período cubierto por la subvención, la evolución del coste de los contratos de seguridad y las fuentes de financiación.

Las subvenciones se concederán en función de los metros lineales de viales sujetos a labores de vigilancia, de modo que la solicitud con mayor valoración recibirá el 70% del presupuesto disponible, mientras que la segunda obtendrá el 30% restante.

La cuantía no podrá superar el 80% del coste total de la actividad subvencionada, considerándose gastos elegibles tanto el importe del contrato de seguridad y vigilancia como, en su caso, los gastos de formalización del mismo.

El Ayuntamiento abonará el 50% de la ayuda en concepto de anticipo, y el resto una vez justificada la totalidad de los gastos realizados por la entidad beneficiaria.

Rodríguez de Vera ha subrayado que «el Ayuntamiento mantiene una línea de colaboración y apoyo a todos los polígonos industriales del municipio, una colaboración que se establece por supuesto con el más grande y activo, el Parque Empresarial Campollano, pero que también se extiende a los polígonos de Romica y Ajusa».