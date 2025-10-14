Suscribete a
Albacete destina 75.000€ a reforzar la seguridad de los parques empresariales de Romica y Ajusa en 2025

Las subvenciones se concederán en función de los metros lineales de viales sujetos a labores de vigilancia, de modo que la solicitud con mayor valoración recibirá el 70% del presupuesto disponible

El objetivo de las ayudad es mejorar los servicios en las áreas industriales
Toledo

El Ayuntamiento de Albacete aprobará en la próxima Comisión Informativa de Empleo, Promoción Económica y Marca Albacete una línea de ayudas dirigida a las entidades urbanísticas de los parques empresariales del municipio, con el objetivo de mejorar los servicios prestados a las empresas ubicadas ... en estas zonas industriales.

