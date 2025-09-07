Albacete arranca con la apertura de la Puerta de Hierros «la mejor feria del mundo»

Albacete vive este domingo uno de sus momentos más esperados con la tradicional cabalgata y la apertura de la Puerta de Hierros, el acto simbólico que marca el inicio oficial de la Feria de la ciudad. Un instante cargado de emoción que, en palabras del alcalde, Manuel Serrano, representa el hecho de que la ciudad «se abre de par en par al resto del mundo» para compartir diez días de celebraciones que augura «inolvidables».

El regidor albacetense ha defendido que la Feria de Albacete es «patrimonio nacional». «Es la mejor feria del mundo y la vamos a celebrar como la celebramos los albaceteños y albaceteñas, con hospitalidad, con cercanía, con acogimiento, también con emoción, y vamos a vivir una experiencia inolvidable», ha asegurado.

Serrano ha incidido en que la Feria forma parte de la identidad de la ciudad. «Es algo que nos identifica, que llevamos muy dentro y que ha configurado parte de la marca de Albacete y de la sociedad albaceteña», ha destacado.

«Diez días inolvidables»

El alcalde ha descrito el arranque de la Feria como un momento donde se entremezclan sentimientos y devoción popular. «Es gestionar la ilusión, gestionar también de alguna forma la devoción de la gente por la Feria, por la Virgen, por algo que llevamos muy dentro los albaceteños, y cuando abramos la Puerta de Hierros se liberará la tensión y empezaremos a celebrar diez días inolvidables», ha señalado.

Asimismo, Serrano ha reconocido el trabajo de todas las personas y colectivos que hacen posible la celebración. Ha expresado su gratitud hacia médicos, voluntarios de Protección Civil, Policía, Bomberos y a quienes han contribuido a configurar la programación de esta edición. «En definitiva, a toda la sociedad que hace grande nuestra Feria», ha concluido.

