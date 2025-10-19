Agudo (PP) afirma que Page «ha hecho líder a Castilla-La Mancha en pobreza, impuestos y mala gestión sanitaria»

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado este domingo que Emiliano García-Page «ha hecho líder a Castilla-La Mancha en pobreza, en pagar impuestos, en la sanidad peor gestionada y en castigar a ... los agricultores». Frente a ese modelo, ha contrapuesto «el proyecto de las propuestas y de las soluciones» que, según ha dicho, representa el presidente regional del PP, Paco Núñez.

Agudo ha hecho estas declaraciones durante la renovación de la Junta Local del PP de Villacañas, en un acto en la que también ha participado el presidente provincial del PP de Toledo y alcalde de la capital, Carlos Velázquez. Desde allí, la dirigente popular ha insistido en su valoración del Debate sobre el Estado de la Región, asegurando que «fíjense si Page está cansado de la región que ha sido terminar el debate y desaparecer», y que «hizo muchísimos esfuerzos en mentir a todos los castellanomanchegos».

Según ha señalado, el debate parlamentario ha puesto de manifiesto «a un Page que no tiene nada que ofrecer» y que «miente más que habla». En contraposición, ha defendido a un Partido Popular de Castilla-La Mancha «que cada día está más fuerte y más vivo en todos y cada uno de los municipios de la región». «Vamos a seguir recorriendo Castilla-La Mancha», ha afirmado, «para hacer frente a la crispación, el abandono y el sectarismo de Page».

Agudo ha insistido en que, mientras el PSOE «sigue agotado y sin rumbo», el PP de Paco Núñez construye «una alternativa seria y de confianza, basada en el municipalismo y en la honestidad con los vecinos». «Nosotros miramos a la gente a la cara con honradez», ha señalado, «algo que el PSOE, a día de hoy, no puede hacer».

Renovación de la Junta Local de Villacañas

Por su parte, el presidente provincial del PP de Toledo, Carlos Velázquez, ha subrayado que la renovación de la Junta Local de Villacañas forma parte «de un proceso de renovación general que es fundamental para ofrecer alternativas en aquellos municipios que están sufriendo la crisis derivada de los gobiernos socialistas».

«Villacañas es uno de esos ejemplos», ha lamentado Velázquez, «un municipio que ha perdido más de mil habitantes en los últimos quince años y que vive una situación verdaderamente preocupante que los distintos gobiernos del Partido Socialista no han sido capaces de mejorar».

El Congreso local del PP de Villacañas ha elegido por unanimidad a Coré Esquinas, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villacañas, como nuevo presidente de la Junta Local del Partido Popular. Velázquez ha felicitado a Esquinas y a su equipo, destacando que «este proyecto nace con ilusión, compromiso y el objetivo de ofrecer a Villacañas una alternativa real a los años de parálisis socialista».

En ese sentido, se ha mostrado convencido de que «el futuro de Villacañas pasa por plantear una alternativa seria y real, y esa la encabeza, sin lugar a dudas, el Partido Popular, con el equipo que lidera Coré Esquinas». «Villacañas se merece otro gobierno, y se lo vamos a dar», ha concluido.

En el acto han participado también el secretario general del PP de Toledo, Pedro Casas; el vicesecretario provincial de Organización, Joaquín Romera; y la diputada provincial de la zona, Manuela Lominchar, quienes han mostrado su apoyo a la nueva dirección local.