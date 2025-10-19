Suscribete a
Agudo (PP) afirma que Page «ha hecho líder a Castilla-La Mancha en pobreza, impuestos y mala gestión sanitaria»

La secretaria general del PP-CLM contrapone «el proyecto del cansancio y las mentiras de Page» a las «propuestas y soluciones» de Paco Núñez, que «construye una alternativa seria y de confianza»

Carolina Agudo, flaqueada por Carlos Velázquez, y Coré Esquinas, nuevo presidente de la Junta Local del PP en la localidad toledana de Villacañas
ABC

Toledo

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado este domingo que Emiliano García-Page «ha hecho líder a Castilla-La Mancha en pobreza, en pagar impuestos, en la sanidad peor gestionada y en castigar a ... los agricultores». Frente a ese modelo, ha contrapuesto «el proyecto de las propuestas y de las soluciones» que, según ha dicho, representa el presidente regional del PP, Paco Núñez.

