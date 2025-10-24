Suscribete a
Agudo destaca que la plantilla del centro contradice a la Junta y confirma el «limbo» de los cribados de cáncer de mama en Talavera

La portavoz del PP en Castilla-La Mancha asegura que los profesionales del centro cerrado en mayo «han desmentido la versión oficial» y acusa a Page de mentir y ocultar la paralización de las mamografías durante más de cinco meses

Extrabajadores de la clínica de Talavera: «Citábamos a 60 mujeres al día con cinco minutos para cada mamografía»

Carolina Agudo, secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha
F.F.

Toledo

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que los profesionales sanitarios de la clínica encargada del cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina «han contradicho la versión oficial de la Junta», ... confirmando que las citaciones no se realizaron en las fechas que el Gobierno asegura.

