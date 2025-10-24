Agudo destaca que la plantilla del centro contradice a la Junta y confirma el «limbo» de los cribados de cáncer de mama en Talavera

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que los profesionales sanitarios de la clínica encargada del cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina «han contradicho la versión oficial de la Junta», ... confirmando que las citaciones no se realizaron en las fechas que el Gobierno asegura.

«La plantilla del centro que cerró en el mes de mayo también ha denunciado el limbo en el que quedó el cribado del cáncer de mama, afirmando que en ese mes no recibieron pacientes. El Ejecutivo regional no para de mentir», ha declarado Agudo en Toledo, donde ha comparecido ante los medios para exigir explicaciones al Gobierno de Emiliano García-Page.

La dirigente popular ha denunciado que la paralización del programa de detección precoz del cáncer de mama en la zona sanitaria de Talavera «ha dejado a 3.000 mujeres sin realizarse la prueba durante más de cinco meses». Según ha dicho, el Ejecutivo regional «no solo ocultó que no se estaban realizando las mamografías, sino que además negó la evidencia y atacó a los medios de comunicación y a quienes denunciaron la situación, incluyendo al propio alcalde de Talavera de la Reina».

«Cinco meses ocultando que el Gobierno no estaba realizando las pruebas diagnósticas, y cuando se destapa el escándalo, Page miente», ha sentenciado Agudo.

La portavoz del PP ha rechazado las justificaciones del Gobierno autonómico sobre la supuesta reducción de actividad durante el verano. «Dice que ni en julio, ni en agosto, se suele citar a la gente a las mamografías porque no van. Pero no han citado ni en mayo, ni en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni hasta el pasado martes, 21 de octubre, cuando se destapó el escándalo del cribado del cáncer de mama. Es que no pueden mentir más».

Agudo ha calificado de «irresponsables» las declaraciones del presidente García-Page al afirmar que «las mamografías que no se han hecho en un cuatrimestre se harán en otro», ya que, ha recalcado, «el cáncer de mama no entiende de cuatrimestres ni de anualidades de programa. Un diagnóstico precoz salva vidas, pero los titulares frívolos de Page, desde luego que no».

La portavoz popular ha asegurado que las contradicciones del Ejecutivo regional se agravan tras conocerse que «desde la Junta, desde el Departamento de Sanidad, se están revisando 4.000 diagnósticos», lo que a su juicio demuestra que «Page sigue mintiendo».

Agudo ha exigido explicaciones y responsabilidades tanto al presidente de la Junta como al consejero de Sanidad, recordando que el Grupo Parlamentario Popular «ha solicitado en las Cortes toda la documentación, cronogramas y expedientes relativos al programa de cribado paralizado».

Finalmente, ha concluido que el máximo responsable de la situación «es Emiliano García-Page», porque «su Gobierno ha permitido que miles de mujeres permanezcan en la incertidumbre durante meses».

«Un presidente que miente en un asunto tan grave pierde toda la credibilidad en todos los asuntos a los que se quiera referir», ha zanjado.