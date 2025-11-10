Suscribete a
ABC Premium

Agricultura prepara medidas complementarias de confinamiento por la crisis de la gripe aviar en todos los municipios de Castilla-La Mancha

La Junta aplicará nuevas restricciones para evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres. El objetivo es frenar la propagación del virus y proteger un sector con más de 11 millones de gallinas. La enfermedad ya ha provocado el sacrificio de 150.000 gallinas en la región

El Gobierno confina desde este lunes aves de corral en 18 zonas de especial riesgo de Castilla-La Mancha para no propagar gripe aviar

Las aves domésticas y las silvestres no podrán compartir alimentos ni agua
Las aves domésticas y las silvestres no podrán compartir alimentos ni agua e.press

A. González Jerez

Toledo

El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha informado de que, ante la crisis originada por la gripe aviar, esta misma semana la Junta de Comunidades implementará en la región medidas complementarias de confinamiento que reforzarán las ya puestas en marcha por el Gobierno ... central. Estas medidas se harán extensivas a todos los municipios de Castilla-La Mancha, no solo a las 18 zonas inicialmente señaladas como afectadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app