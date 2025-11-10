Agricultura prepara medidas complementarias de confinamiento por la crisis de la gripe aviar en todos los municipios de Castilla-La Mancha

El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha informado de que, ante la crisis originada por la gripe aviar, esta misma semana la Junta de Comunidades implementará en la región medidas complementarias de confinamiento que reforzarán las ya puestas en marcha por el Gobierno ... central. Estas medidas se harán extensivas a todos los municipios de Castilla-La Mancha, no solo a las 18 zonas inicialmente señaladas como afectadas.

«Se trata de un riesgo real que tenemos encima de la mesa, por lo que esta misma semana se publicarán las medidas para evitar el contacto directo de las aves salvajes que puedan estar circulando», explicó el consejero, quien subrayó que las normas serán aplicables «a todos los municipios de Castilla-La Mancha».

Las nuevas disposiciones establecen la prohibición del contacto entre aves domésticas y silvestres. Se permitirá la cría, pero siempre evitando el contacto directo, y quedará prohibido compartir alimento o agua entre ambas especies.

Martínez Lizán advirtió que «nos jugamos mucho, como es la continuidad de un sector necesario en la región y con un gran peso en la comunidad», recordando que Castilla-La Mancha cuenta con 11,6 millones de gallinas. Añadió que, pese al confinamiento, se podrán seguir comercializando huevos camperos y ecológicos, dado que las normas permiten su venta incluso con las aves confinadas.

El consejero precisó que en la actualidad no existen restricciones activas en la región, aunque se detectaron tres focos en los que se aplicaron las medidas oportunas, incluyendo el vaciado de las explotaciones y el sacrificio de los animales afectados. Algunas de ellas ya cuentan con aves centinela para el seguimiento de la evolución sanitaria, mientras que solo una explotación, ubicada en Guadalajara, mantiene labores de limpieza y desinfección de las instalaciones.

Desde la detección del problema, Martínez Lizán indicó que en Castilla-La Mancha se han sacrificado aproximadamente 150.000 gallinas. En cuanto al foco detectado en Talayuela (Cuenca), aclaró que las sospechas iniciales de gripe aviar han sido finalmente descartadas.