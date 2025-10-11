Agricultura lanza una nueva campaña de promoción de los alimentos Campo y Alma en los hipermercados Alcampo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción de los alimentos Campo y Alma en Alcampo, la novena que se realiza desde que en el año 2021 el Gobierno regional pusiera en marcha esta marca ... regional de garantía que ampara todos los productos de calidad de Castilla-La Mancha.

Este sábado, la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, junto a Manuel Duque, director de Alcampo Toledo, y le delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Toledo, Elena Martín, han inaugurado esta nueva campaña que llega a los cuatro hipermercados que Alcampo tiene en Castilla-La Mancha (Valdepeñas, Toledo, Albacete y Cuenca) en los que se podrá encontrar «una amplia selección de alimentos castellanomanchegos de calidad puestos a disposición de los consumidores, que podrán disfrutar de estos productos».

La campaña, que empezó el día 6 y se extiende hasta el día 22, se enmarca en el protocolo de colaboración suscrito entre Alcampo y la Consejería para la promoción de la marca de garantía Campo y Alma con el objetivo de «poner en valor y acercar a los consumidores durante el tiempo que dura la campaña los productos Campo y Alma, amparados por figuras de calidad de Castilla-La Mancha».

La directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, lo ha explicado así en la presentación de esta nueva campaña celebrada en el hipermercado de Toledo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Allí ha manifestado que, a la vista del éxito logrado con la primera acción llevada a cabo en febrero de este año, «lanzamos esta nueva promoción en la que vamos a destacar una amplia selección de alimentos Campo y Alma con más de 100 referencias de productos agroalimentarios que dan cuenta de la cantidad y la calidad de nuestros alimentos«.

Esta nueva campaña se vehicula sobre tres acciones: la edición de un folleto informativo por parte de Alcampo, temático y dedicado exclusivamente a los productos de Campo y Alma; la realización de actividades promocionales en los cuatro centros de Castilla-La Mancha de la mano de las propias figuras de calidad y de los proveedores de Alcampo entre las que habrá showcooking, catas de vinos y aceites y charlas informativas; y la disposición en la entrada de los hipermercados, en un lugar preferente, de una zona expositiva dedicada a los productos de Castilla-La Mancha.

«En esta zona se puede encontrar una amplia selección de nuestros alimentos de calidad, en diferentes formatos y presentaciones, entre los que hay carne de cordero manchego, quesos, aceites, vinos, ajos, cebollas, miel, berenjena, mazapán, azafrán o nueces de Nerpio, todos con figura de calidad», ha explicado la directora. También tienen presencia otras producciones en las que Castilla-La Mancha es líder como champiñones y setas, huevos o jamón serrano.

Para finalizar su intervención, la directora general ha agradecido a Alcampo, y en particular al director del centro toledano, su implicación con el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, «para nosotros es muy importante que entidades como Alcampo decidan apostar por nuestros productos; así que gracias por su implicación y su buen hacer para que este proyecto salga adelante.

Actividades para abrir la campaña

Tras la presentación a los medios de comunicación, han dado comienzo las actividades con las que se inaugura esta campaña que han consistido en un showcooking con mazapán IGP Mazapán de Toledo; una cata de vinos dirigida por la directora de la Fundación Tierra de Viñedos, Diana Granados, en la que se han probado un vino espumoso ecológico de la variedad Airén, un vino blanco Chardonnay con barrica y un vino tinto joven de la variedad Tempranillo, todos ellos amparados por figuras de calidad de Castilla-La Mancha; la cata de cada vino ha estado maridada con una tapa especialmente elaborada para su degustación con el vino.

Por último, se ha realizado una degustación de tapas variadas elaboradas con queso DOP Queso Manchego, cebolla IGP Cebolla de La Mancha, berenjenas IGP Berenjena de Almagro y otros productos de calidad reconocida