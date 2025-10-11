Suscribete a
ABC Premium

Agricultura lanza una nueva campaña de promoción de los alimentos Campo y Alma en los hipermercados Alcampo

La directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, ha explicado que, a la vista del éxito de la acción llevada a cabo en febrero, se lanza esta nueva campaña que tendrá más de 100 referencias de productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha

Campo y Alma Castilla-La Mancha: Sabrosos homenajes a los sentidos

Elena Escobar, Manuel Luque y Elena Martín han inaugurado la campaña en Toledo
Elena Escobar, Manuel Luque y Elena Martín han inaugurado la campaña en Toledo JCCM

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción de los alimentos Campo y Alma en Alcampo, la novena que se realiza desde que en el año 2021 el Gobierno regional pusiera en marcha esta marca ... regional de garantía que ampara todos los productos de calidad de Castilla-La Mancha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app