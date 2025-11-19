Agricultura abrirá en diciembre las ayudas a la calidad diferenciada con dos millones de euros para promoción y certificación

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural abrirá en diciembre el plazo de solicitud de las dos nuevas convocatorias de ayudas a la calidad diferenciada, dotadas con un presupuesto global de dos millones de euros. Así lo anunció el consejero del área, ... Julián Martínez Lizán, antes de la entrega de los 'Premios Columela', donde subrayó que estas figuras de calidad «son las guardianas de nuestros alimentos emblemáticos y por eso trabajamos para impulsar tanto su promoción como la participación en ellas».

De ese montante total, 1,5 millones de euros estarán destinados a que Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas desarrollen programas de promoción con una financiación pública del 70%. En estos planes tienen cabida catas, eventos de difusión o campañas publicitarias, como la del queso manchego. Los 500.000 euros restantes permitirán que los productores puedan incorporarse a las figuras de calidad, asumiendo la Administración el 70% del coste de certificación durante sus primeros cinco años.

Martínez Lizán hizo este anuncio tas la entrega de los Premios Columela que calificó como «una ocasión especial» por dos motivos. Por un lado, la entrega de los premios se ha retrasado un mes para hacerla coincidir con el 15º aniversario de la declaración de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; y por otro, esta quinta edición incorpora un premio especial a María Rozalén, que se suma a los tres galardones tradicionales.

Los cuatro premiados -Incarlopsa, la DOP Montes de Toledo, 'Puy du Fou' y María Rozalén- representan, según el consejero, un «ejemplo de defensa y puesta en valor de la Dieta Mediterránea» y son «grandes merecedores del galardón» porque «serán el faro que inspire para ser reconocidos en el futuro».

La cantante albaceteña Rozalén, que acaba de regresar a España tras recoger el premio 'Leading Ladies of Entertainment' otorgado por la organización de los Latin Grammy, recibió un reconocimiento especial. Martínez Lizán agradeció su presencia en Toledo y definió a la artista como «una persona entrañable para todos nosotros, en nuestra tierra, pero me atrevo a decir que no solo en Castilla-La Mancha sino en toda España», destacando además su «gran dimensión internacional» y su compromiso social. Para el consejero, Rozalén es «una persona que vive trabajando su día a día y con pasión los valores que ha adquirido de sus padres y, sobre todo, las raíces de donde proviene, que son un pueblo rural de Castilla-La Mancha».

Sobre la DOP Montes de Toledo, el titular de Agricultura señaló que es un ejemplo de cómo los olivareros «cuidan el paisaje a la vez que producen alimentos esenciales en la Dieta Mediterránea». Recordó que el aceite de oliva virgen extra de esta denominación «llega desde el corazón de la región a todo el mundo, con el aval de la DOP y también con la marca de garantía 'Campo y Alma', con la que protegemos doblemente nuestros alimentos».

El consejero también valoró el papel del sector agroalimentario en su conjunto, ejemplificado en empresas como Incarlopsa, distinguida este año. Aseguró que se trata de «una empresa que pone en valor el trabajo de los ganaderos» y que contribuye, con su actividad económica, a mantener vivos los pueblos de su entorno. Destacó además su apuesta por la investigación, el desarrollo y la tecnología aplicada a la seguridad y trazabilidad alimentaria en sus diez plantas productivas.

Igualmente reconocido ha sido 'Puy du Fou', al que Martínez Lizán describió como un espacio que «combina arte en forma de espectáculo, cultura, ocio y gastronomía». El consejero recordó que el parque recibió 1,5 millones de visitantes en 2024, lo que lo convierte en «un escaparate de lujo para nuestros alimentos y un referente mundial donde vivir una experiencia única».

La celebración de los Columela se ha alineado este año con los actos del 15º aniversario de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Martínez Lizán explicó que, en una reunión celebrada este lunes en Barcelona, el Grupo de Ciudades Emblemáticas de la Unesco, junto a la FAO, ha presentado a la ONU una propuesta formal para instaurar el Día Internacional de la Dieta Mediterránea, que podría ser aprobado antes de que finalice el año.

El objetivo es reforzar su difusión global como modelo de salud, sostenibilidad, convivencia y patrimonio cultural. «Nos ponemos en el contexto de una dieta que ha caracterizado siempre una forma muy saludable de vida», señaló el consejero, quien recordó que España es uno de los países con mayor esperanza de vida gracias a estos hábitos. Por ello, finalizó animando a «comer y consumir alimentos tradicionales», especialmente entre los más jóvenes.