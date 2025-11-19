Suscribete a
Agricultura abrirá en diciembre las ayudas a la calidad diferenciada con dos millones de euros para promoción y certificación

El consejero Julián Martínez Lizán anuncia las convocatorias durante los Premios Columela y destaca que las figuras de calidad son «las guardianas de nuestros alimentos emblemáticos»

Los Premios Columela galardonarán a Rozalén, Incarlopsa, DOP Montes de Toledo y Puy du Fou el 19 de noviembre en Toledo

Foto de los premiados en los premios Columela junto al consejero de Agricultura, Juián Martínez Lizán, y el presidente de las Cortes, Pablo Bellido
Foto de los premiados en los premios Columela junto al consejero de Agricultura, Juián Martínez Lizán, y el presidente de las Cortes, Pablo Bellido

Toledo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural abrirá en diciembre el plazo de solicitud de las dos nuevas convocatorias de ayudas a la calidad diferenciada, dotadas con un presupuesto global de dos millones de euros. Así lo anunció el consejero del área, ... Julián Martínez Lizán, antes de la entrega de los 'Premios Columela', donde subrayó que estas figuras de calidad «son las guardianas de nuestros alimentos emblemáticos y por eso trabajamos para impulsar tanto su promoción como la participación en ellas».

