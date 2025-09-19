Agricultores de Létur y Mira, entre los beneficiarios de las ayudas europeas tras la dana

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el listado de los 2.436 agricultores y ganaderos que recibirán la ayuda extraordinaria de 9,8 millones de euros para compensar los daños no cubiertos por el seguro agrario combinado en las explotaciones afectadas por la dana.

Esta ayuda cubre el 100 % del daño no indemnizado por el seguro agrario en 78 municipios españoles, de los cuales dos, Létur y Mira se encuentran en las provincias de Albacete, Cuenca, mientras que el resto son de la Comunidad Valenciana y otro, de Málaga. Para los agricultores del resto de zonas (recogidas en el acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024), el importe de la ayuda será del 85 % del daño no indemnizado.

Esta ayuda extraordinaria procede de los fondos europeos con cargo a la reserva agrícola de la Unión Europea. Se trata de una nueva línea de ayudas excepcionales aprobada en julio en el Consejo de Ministros para apoyar al sector agrario, a través del Real Decreto 684/2025 de 29 de julio.

El listado de beneficiarios con sus correspondientes cantidades se encuentra disponible en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria. En los próximos días se publicará un listado complementario con los beneficiarios adicionales.