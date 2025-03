Los agricultores cortan la A-3 en Cuenca y la A-43 en Albacete, y los de Cuenca hacen una cacerolada

Los agricultores de Castilla-La Mancha han comenzado la semana con nuevas movilizaciones en carreteras principales de la región. A primera hora de este lunes, las incidencias más destacadas se sitúan en la A-3, cortada a la altura de El Peral (Cuenca), la A-31 en La Gineta (Albacete) y la A-43 en Villarrobledo (Albacete).

El corte de la A-3 afecta a los dos sentidos de la marcha a la altura del kiómetro 207, según refleja la Dirección General de Tráfico (DGT).

En cuanto a la provincia de Albacete, pasadas las 10 de la mañana, los manifestantes han cortado la A-43 en Villarrobledo. En esta vía, el bloqueo también afecta a los dos sentidos y se sitúa en el kilometro 117.

Circulación irregular por carretera

Respecto a la red convencional, en la N-403 las manifestaciones no han provocado el corte total de la vía pero sí circulación irregular durante buena parte de la mañana. El punto crítico se sitúa entre el kilómetro 449 dentro del término municipal de Sotuélamos y el 457 en Munera.

Una situación similar se vive en la N-401, carretera nacional que comunica Toledo y Ciudad Real. Aquí, las movilizaciones a la altura de Malagón afectan al tráfico en sentido Madrid con circulación irregular entre los kilómetros 163 y 156.

Mientras, en la CM-412 los agricultores situados en el kilómetro 153, en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) están condicionando el tráfico en los dos sentidos.

La N-420 en Puertollano (Ciudad Real y la N-301 en Minaya (Albacete) también están registrando problemas.

Cacerolas en Cuenca

Por otro lado, decenas de manifestantes, movilizados por la Asociación en Defensa del Campo de Cuenca (Adeccu), han organizado una cacerolada a las puertas de la Delegación Provincial de Agricultura de Cuenca para insistir en las reivindicaciones que presentaron la semana pasada ante esta institución, en una nueva jornada de protesta.

Noticia Relacionada Los agricultores retoman sus protestas colapsando las principales vías de la región Elisabeth Bustos En la N-301, en Corral de Almaguer, los manifestantes han cortado el punto kilométrico 101

'Con la hipocresía y la ecología la despensa está vacía', 'No Agenda 2030', 'No importaciones sin controles' y 'Sin sector primario no hay desarrollo rural' han sido algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas de esta movilización, que también ha lanzado críticas contra algunas medidas de la nueva Política Agraria Común, como la implantación del llamado Cuaderno Digital o contra la posibilidad de eliminar el gasóleo profesional, informa Europa Press.

La cacerolada no ha llegado a cortar completamente el tráfico en la calle Colón de la capital conquense, donde se sitúa la Delegación de Agricultura, pero sí que ha obligado a los agentes de movilidad a regular la circulación en la zona.

A continuación, los agricultores y ganaderos, ataviados con chalecos reflectantes, se han desplazado a ritmo de golpe de cacerola y silbato hacia la Plaza de España para continuar con su protesta ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Cuenca.