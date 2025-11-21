Suscribete a
Los agentes medioambientales piden mejoras laborales a la Junta ante el «aumento importante» de competencias

El Gobierno regional reconoce que hay que actualizar protocolos ante el crecimiento de situaciones que antes eran puntual como fenómenos climáticos extremos

Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado que han tenido un «aumento considerable» de competencias sin que vaya unido a mejoras laborales. Así lo ha dicho su portavoz, Alfredo Poveda, quien ha insistido en que en ... los últimos años han asumido servicios más ligados a protección civil y emergencias en el medio natural.

