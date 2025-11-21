Los agentes medioambientales piden mejoras laborales a la Junta ante el «aumento importante» de competencias

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado que han tenido un «aumento considerable» de competencias sin que vaya unido a mejoras laborales. Así lo ha dicho su portavoz, Alfredo Poveda, quien ha insistido en que en ... los últimos años han asumido servicios más ligados a protección civil y emergencias en el medio natural.

«Hemos tenido muy pocas mejoras en los últimos años, mientras que sí que ha habido un aumento significativo en la carga de trabajo y de competencias sobre todo en en el desarrollo de servicios dedicados a la protección civil«, ha remarcado Poveda y ha añadido que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, con quien se han reunido este viernes, »ha tomado nota y nos ha emplazado a una próxima reunión, pues el próximo martes lo comentará en el Consejo de Gobierno, donde se podría iniciar un proceso de de mejoras«.

«Este equipo de Gobierno no es nuevo y son ya muchos años los que llevamos trasladándoles nuestra preocupaciones, las tienen sobre la mesa y saben cuales son nuestros problemas, necesitamos una respuesta y que se traslade en mejora de las condiciones», ha subrayado el portavoz de APAM.

Poveda ha matizado que siempre se asocia a los agentes medioambientales, cerca de 500 en la región, con los incendios, «pero no solo estamos en extinción sino también en investigación y cada vez más dedicados también a rescates en el medio natural, actuaciones en catástrofes naturales como la Dana de hace un año, Filomena o las grandes nevadas y sucesos en alta montaña en los que cada vez tenemos más presencia«, ha destacado.

Además ha afirmado Poveda que está atascada la negociación de la orden de horarios y piden que salga adelante porque supondría mejoras importantes para el colectivo, que cuenta con un reglamento que regula las funciones y atribuciones legales y condición jurídica en Castilla-La Mancha.

Si esos avances y mejoras no se producen, tendrán que decidir los pasos a dar, que podrían ser paros y movilizaciones. «los agentes medioambientales nos encontramos como hace 20 años, sin mejorar y somos un cuerpo garante de la conservación del Medio Ambiente, a la que tienen derecho todos los ciudadanos«, ha concluido.

«Son fundamentales», según la consejera

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible ha remarcado que lo que solicitan los agentes medioambientales es que se regulen todas las cuestiones relacionados con parte de la actividad que desarrollan fuera del ámbito de la Consejería, donde «ejercen una labor muy importante» tanto en la búsqueda de personas como en acciones de emergencia a consecuencia del cambio climático.

Estas situaciones, que antes eran puntuales y que en la actualidad se dan con mayor frecuencia, «requieren la actualización de protocolos» independientemente de los avances en materia de prevención y de seguridad de estos trabajadores. «Son fundamentalmente cuestiones de intendencia», recalcó Mercedes Gómez.