Suscribete a
ABC Premium

La Aemet recueda a las víctimas de la dana de 2024 un año después de la tragedia

La Agencia Estatal de Meteorología rememora la situación «absolutamente extraordinaria» que provocó una riada de consecuencias trágicas en 2024

Tamara Muñoz perdió a su hermano en la riada: «Que no se olvide que los primeros muertos fueron en Letur; que no se tape con Valencia»

En Letur, Albacete, la dana dejó seis víctimas mortales
En Letur, Albacete, la dana dejó seis víctimas mortales VÍCTOR FERNÁNDEZ

ABC

Toledo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha recordado a las víctimas de la dana de 2024 un año después de la tragedia. «Vaya hoy nuestro recuerdo para todas las víctimas en este día especial«, ha señalado el portavoz del organismo estatal, Rubén del Campo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app