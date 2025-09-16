Adif arrienda al Ayuntamiento de Illescas un terreno para un nuevo aparcamiento público disuasorio
Cesión de Adif a Illescas fomenta el uso del tren con aparcamiento público
Adif invierte 5,1 millones en la estación de Illescas para mejorar la conexión con Cercanías Madrid
Adif y el Ayuntamiento de Illescas (Toledo) han firmado un contrato de arrendamiento para convertir una parcela de 2.415 metros cuadrados, ubicada junto a la estación ferroviaria, en un nuevo aparcamiento público disuasorio en superficie.
El acuerdo contempla el arrendamiento de este terreno titularidad de Adif por un plazo de 20 años a un precio simbólico. La actuación permitirá a la ciudadanía disponer de una alternativa de aparcamiento accesible y cercana a la estación, fomentando así el uso del transporte ferroviario, la reducción del tráfico rodado y una movilidad más sostenible, según ha informado Adif en nota de prensa.
Este contrato se enmarca en las iniciativas de colaboración promovidas por Adif con otras administraciones públicas para poner en valor espacios sin uso ferroviario en beneficio del interés público.
